Oona Chaplin, la nieta de Charlie Chaplin, es una de las actrices protagonistas de 'Avatar: Fuego y Ceniza', la nueva producción de James Cameron

“Avatar: Fuego y Cenizas”: James Cameron presenta una radiografía del mundo actual en una tercera entrega

Compartir







El viernes 19 de diciembre llega a las salas españolas la esperada película 'Avatar: Fuego y Ceniza'. Una de las grandes protagonistas de la película dirigida por James Cameron es la actriz Oona Chaplin, cuyo nombre vuelve a resonar con fuerza por su papel en esta esperada producción.

PUEDE INTERESARTE Muere Jon Landau, el conocido productor de Titanic y Avatar

En plena promoción de la película, la nieta de Charlie Chaplin ha recorrido las principales ciudades del mundo. Desfilando por las alfombras rojas y acudiendo a programas de televisión, radios y podcast, Oona Chaplin se encuentra ofreciendo entrevistas y charlas en las que cuenta cómo ha sido el rodaje de esta nueva gran producción, su carrera como actriz y cómo ha sido para ella vivir en una gran familia de artistas.

El árbol genealógico de Oona Chaplin

Oona Castilla Chaplin nació el 4 de junio de 1986 en Madrid, y pertenece a una familia cuya huella en el arte es difícil de igualar.

Su madre es Geraldine Chaplin, actriz conocida internacionalmente por una carrera que ha abarcado décadas y géneros diversos. Su abuelo materno no es otro que Charles Chaplin, una leyenda del cine mudo y uno de los personajes más influyentes del séptimo arte.

PUEDE INTERESARTE James Cameron confirma próximas secuelas de 'Avatar'

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, su bisabuelo fue el dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill, ganador de un premio Pulitzer y Nobel de Literatura. Este árbol genealógico ilustre ha alimentado, sin duda, la fascinación por la actuación y la creatividad desde su infancia.

La trayectoria artística de Oona Chaplin

La actriz creció en un ambiente multicultural, entre España, Suiza, Cuba e Inglaterra, lo que le permitió desde pequeña familiarizarse con distintas formas de vida y expresiones artísticas. A los 15 años inició su formación en la escuela escocesa de Gordonstoun School con una beca para estudiar actuación, y posteriormente ingresó en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres, una escuela de prestigio mundial donde se formó como actriz profesional.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su primera aparición en cine fue en 2008 con un pequeño papel en 'Quantum of Solace', de la saga James Bond, y desde entonces ha alternado series y películas con una constante dedicación a su oficio.

Uno de los papeles con los que cautivó al público y ganó gran popularidad fue con su interpretación de Talisa Maegyr, personaje de la ficción de 'Juego de Tronos'.

Después de ese trabajo, que aún se recuerda por su impacto narrativo en la serie, continuó construyendo una carrera versátil: participó en producciones como 'The Hour', 'Sherlock' y 'Taboo'.

Además, la actriz ha llegado a compartir rodaje junto a su madre en varias películas, consolidando una relación profesional además de familiar. La primera vez que ambas compartieron este espacio de trabajo fue en 2009 cuando rodaron 'Imago Mortis' .

Sin embargo, la última y más reciente ha sido en 2024 cuando rodaron 'Tierra Firme', un largometraje que ha marcado un momento especial en sus carreras, como ellas mismas confiesan.

El trabajo de Oona Chaplin en 'Avatar'

El gran salto de Oona Chaplin se ha producido al integrarse al elenco de 'Avatar: Fuego y Ceniza', la tercera entrega de la saga creada por James Cameron.

En esta producción, Oona Chaplin interpreta a Varang, líder de los Ash People, un grupo Na’vi que vive en un entorno volcánico y representa una fuerza compleja dentro de la narración del filme.

En la promoción de la película en la que se encuentra inmersa, Oona Chaplin ha querido destacar la carga emocional y física de este papel, describiendo a Varang como una figura que canaliza la fuerza derivada del dolor y la resiliencia, y que aportará a la historia una profundidad inédita dentro del universo de 'Avatar'.

La sencillez de Oona Chaplin, una de las claves de su éxito

Más allá de la gran pantalla, la vida personal de Oona Chaplin refleja un equilibrio entre lo público y lo privado. Aunque proviene de una de las sagas más conocidas del cine, ella ha optado por mantener una vida relativamente discreta en lo sentimental y en lo mediático.

Oona Chaplin es un claro ejemplo de una actriz sencilla que quiere pasar desapercibida y que prefiere concentrarse en su trabajo artístico y en proyectos que, según ha comentado en entrevistas, “resuenen con su interés por culturas, naturaleza y equilibrio emocional”.

Lejos del estereotipo de estrella, Oona valora la vida fuera de los focos. Alternando su carrera como artista, la nieta de Charlie Chaplin se ha involucrado en proyectos relacionados con la conciencia ambiental y social, viviendo en comunidades ecológicas y colaborando con líderes indígenas.

Esta forma de vida refleja su interés por la espiritualidad, la conexión con la tierra y la sencillez, aspectos que ella misma ha destacado como "fundamentales en su día a día", como confesó la actriz a 'Cadena SER'.

Su relación con su familia también dice mucho de quién es fuera de las cámaras. Hija de la actriz Geraldine Chaplin y con una historia familiar marcada por grandes figuras del arte, Oona ha encontrado un equilibrio entre el legado que lleva y la libertad de definir su propia vida. Comparte momentos entrañables con su madre lejos de las alfombras rojas y elige valores que priorizan la autenticidad y el respeto por otras culturas, más que el brillo superficial del espectáculo.

Hoy en día, Oona Chaplin representa a una de las figuras más interesantes del cine actual de habla internacional. Su paso por 'Avatar' es, sin duda, una nueva etapa que muchos espectadores esperan ver con apertura y curiosidad, preguntándose si esta actriz nacida en Madrid volverá a sorprender tanto en la gran pantalla como lo hizo en 'Juego de Tronos' años atrás.