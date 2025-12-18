Ana Carrillo 18 DIC 2025 - 15:41h.

Pepe del Real ha comunicado la decisión que Isabel Pantoja habría tomado en relación con su hermano Agustín

Según varios colaboradores de 'Vamos a ver', como Pepe del Real o Sandra Aladro, Isabel Pantoja está cada vez más cerca de firmar un acuerdo con una conocida plataforma para hacer una serie sobre su vida. Pero para cerrar este contrato, la tonadillera tendría que haber tomado una drástica decisión respecto a su hermano Agustín Pantoja, que ha sido en los últimos años su máximo apoyo y consejero.

Pepe del Real ha sido el encargado de comunicarlo: la madre de Isa Pantoja y Kiko Rivera habría decidido apartar a su hermano del proyecto. La razón es que así se lo habría pedido la plataforma: "Agustín no agradó a la gente de la productora ni tampoco de la plataforma, por lo que existe el interés de hacer una reunión privada con Isabel Pantoja. Por lo que me dicen, Isabel estaría dispuesta y accede a que en esa reunión no estuviera presente su hermano".

Con ese movimiento, la cantante apartaría de su lado en un proyecto tan importante al que ha sido su mano derecha en los últimos años. "Isabel Pantoja manifiesta que es necesario hacer la serie para sanear su economía por encima de todo", ha explicado Pepe del Real, desvelando así el motivo por el que la tía de Anabel Pantoja habría prescindido de la ayuda de Agustín.

Patricia Pardo se ha interesado por saber si, al no estar Agustín en la mesa de negociaciones, se podrían tratar en la serie cosas de la vida de Isabel que a su hermano no le hubiera gustado haber visto reflejadas en pantalla. "No, lo que quiere decir es que será Isabel la que se reúna con los responsables de la productora y de la plataforma para definir los capítulos, para adquirir el compromiso de hablarlo", ha aclarado Pepe del Real.

Alejandra Rubio ha sentenciado que, en su opinión, si no se abordan los episodios más polémicos de la vida de la tonadillera, la serie "no tendría sentido".