Alejandra Rubio apoya a su suegro: "Carlo no tiene ninguna condena. Solo le estoy dando una oportunidad"

Alejandra Rubio ha hablado de la entrevista de su suegro Carlo Costanzia en 'Vamos a ver'

Carlo Costanzia padre explica en ‘¡De viernes!’ las medidas legales que ha emprendido contra Mar Flores: "Pido amparo a la justicia"

Solamente unas horas después de que Carlo Costanzia padre reapareciese en '¡De viernes!' para explicar las medidas legales que ha emprendido contra Mar Flores, Carlo hijo y Alejandra Rubio parecen obligados a posicionarse.

La colaboradora de 'Vamos a ver' se ha pronunciado al respecto este lunes 22 de diciembre en el plató de nuestro programa.

"Voy a intentar ser lo más objetiva del mundo porque este vídeo ha empezado diciendo que Carlo vuelve a cargar contra Mar y yo no le veo cargar contra nadie, solamente defendiéndose. No tiene ninguna condena y está defendiendo su honor y a la ligera se le han llamado un montón de cosas. A mí me parece bien que las dos partes den su versión", ha comenzado.

Alejandra Rubio: "No he negado a Mar Flores, solo le estoy dando la oportunidad a una persona que no se la da nadie"

Sobre si Mar Flores también está diciendo su verdad. Alejandra ha dicho: "Carlo que sí. Y la verdad de Carlo conlleva que un montón de periodistas heaters quieren hacer de algo que no es verdad, que sea verdad. Lo objetivo de todo este asunto es que no hay condena y no se le puede llamar a la ligera un montón de cosas que afectan a su vida, a su familia y a un montón de cosas más. Lo que sufra a él no le importa a nadie", ha continuado la colaboradora.

"No he negado a Mar Flores, solo le estoy dando la oportunidad a una persona que no se la da nadie. Mar ya ha hecho un montón d entrevistas y ha escrito un vídeo y lo único que veo e él es de una persona que se está defendiendo de algo sobre lo que no hay sentencia. Yo no sé si ha pasado o no, solo le estoy dando voz a una persona que nadie se la da y no me estoy posicionando", ha añadido Alejandra Rubio en directo.