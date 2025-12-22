La emisión, como siempre, está prevista para la noche del 24 de diciembre a partir de las 21:00 horas

Discurso íntegro del rey Felipe VI en su mensaje de Navidad 2024: "Un pacto de convivencia se protege dialogando"

Compartir







Cada 24 de diciembre, el rey Felipe VI lanza su tradicional discurso de Navidad, un mensaje dirigido a todo el país para felicitar las fiestas, hacer balance del año y ofrecer una mirada sobre el presente y el futuro del país. Sin embargo, este 2025 se avecina distinto al resto, y ahora, dos días antes, han salido a la luz algunos detalles de cómo será este año.

La emisión, como siempre, está prevista para la noche del 24 de diciembre a partir de las 21:00 horas, y según publica la revista '¡HOLA!', la grabación del discurso va a tener lugar este lunes 22 de diciembre, antes de que llegue la Nochebuena.

PUEDE INTERESARTE El discurso de Navidad del rey Felipe VI en 2024 vuelve al Palacio Real nueve años después

Tradicionalmente, el mensaje se emite desde el Palacio de la Zarzuela. Pero este año, al igual que en 2024 y en 2015, se ha elegido de nuevo el Palacio Real, un escenario más ceremonial que aporta mayor solemnidad y simbolismo institucional y que subraya la máxima representación del Estado.

Aunque el detalle más llamativo de este Mensaje de Navidad 2025 es la intención de presentar a Felipe VI de pie durante gran parte de su intervención, un gesto que rompe con la formalidad clásica de los años anteriores, cuando el rey tradicionalmente se dirigía a la audiencia sentado o adoptando una postura más estática.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, la grabación intentará realizarse en plano secuencia, es decir, en una sola toma continua, lo que requiere un despliegue técnico más complejo y una mayor coordinación entre los equipos de Casa Real y la principal cadena emisora. También se baraja la posibilidad, de acuerdo a las informaciones de la cabecera rosa, de usar planos con dron, algo inusual en este tipo de intervenciones formales.

Estas soluciones visuales parecen inspirarse en formatos más dinámicos utilizados por otros monarcas europeos como el rey Guillermo de Holanda, a menudo citado como referente de modernización del mensaje navideño, y suponen un claro intento de renovar la imagen del discurso sin renunciar a su solemnidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lo que se espera de este discurso

Como cada año, el Rey felicitará las fiestas en nombre de doña Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se espera que también se incluyan referencias a los cuatro idiomas oficiales de España -castellano, euskera, catalán y gallego- tal y como se ha venido haciendo en los últimos años.

El discurso abordará los aspectos más relevantes del año, reflejando los desafíos que ha vivido este año la sociedad española, y la visión de futuro del rey sobre los valores democráticos y la cohesión social que caracterizan este mensaje institucional.

Por ejemplo, en 2024 abordó asuntos clave que marcaron la agenda nacional, haciendo referencia a los efectos de la DANA que golpeó Valencia, subrayando la necesidad de solidaridad y de mejora en la coordinación ante emergencias. También hizo hincapié en la serenidad y el consenso político en un contexto de polarización social. Habrá que esperar a la noche del 24 para conocer el texto íntegro del discurso de este año.