Álex Aragonés 07 FEB 2026 - 05:30h.

Unas 50.000 personas disfrutan de la fiesta del confeti más grande de Cataluña en la previa de Carnaval: "Es un símbolo de identidad para Salou"

TarragonaSalou cuenta con una de las fiestas más emblemáticas de Cataluña, que cada año convierte las calles de la capital de la Costa Daurada en un lugar festivo lleno de luz, música y una auténtica lluvia de confeti durante su Fiesta Mayor de Invierno.

El Cós Blanc se convierte en el plato fuerte de las fiestas. Una auténtica guerra de confeti donde más de 50.000 personas disfrutan de una atmósfera mágica repleta de 25 toneladas de papel ecológico y biodegradable que lanzan hasta una veintena de cañones.

"No es solo una fiesta, es un símbolo de identidad para Salou, una explosión de alegría, música y confeti que une a residentes y visitantes en una celebración única", explican desde el consistorio de la localidad catalana, que en la previa de Carnaval disfruta de un ambiente vibrante en la fiesta que se ha consolidado como "el evento más esperado del año" y una cita imprescindible en el calendario festivo de Cataluña.

"Se lanzaban pequeños recortes de diarios en vez de confeti"

El origen de esta celebración se remonta al año 1981, cuando una comisión de fiestas le dio el actual formato con la creación de un pequeño pasacalle que con el transcurso del tiempo se ha convertido en el Cós Blanc: "Se lanzaban pequeños recortes de diarios en vez de confeti". Una fiesta que en 1995 pasó a organizar el Ayuntamiento de Salou y año tras año convierte el municipio en un auténtico paisaje nevado.

"Según explica la leyenda, el Cós Blanc empezó como una broma entre unos amigos que en un momento de la fiesta se echaban trozos de papel. En la actualidad se trata de un acto consolidado, que cambia cada año, incorporando nuevos elementos, con un incremento constante en su infraestructura y en el número de grupos participantes", añaden desde el consistorio.

De este modo, los asistentes esperan el momento en el que el pasacalle se detiene en el paseo Jaume I de Salou para apagar la música de las carrozas y el alumbrado público y dar el pistoletazo de salida a un espectáculo de sonido, luz y confeti que hace enloquecer a los miles de asistentes reunidos en el lugar.

El Ayuntamiento pide a los asistentes que respeten la señalización

Este sábado por la noche, el Cós Blanc vuelve a brillar a partir de las 19:00 horas. Con motivo de los preparativos, la movilidad en el municipio se ha visto puntualmente modificada durante los días previos y el mismo día de la fiesta.

El paseo Jaume I, eje central de la celebración, permanecerá cerrado al tráfico rodado desde el lunes 2 hasta el lunes 9 de febrero, para facilitar el montaje de las estructuras. En las calles transversales que conectan con la calle Mayor no se podrá estacionar durante este periodo y, para facilitar el acceso a los vecinos y vecinas con aparcamiento privado, se habilitará doble sentido de circulación exclusivamente para estos casos.

Ante la afluencia de público prevista, el Ayuntamiento de Salou ha pedido a todo el mundo que respete la señalización provisional y las indicaciones de los agentes, y que planifique los desplazamientos con antelación, utilizando las rutas alternativas habilitadas para disfrutar de una fiesta donde no faltará confeti entre sus calles.