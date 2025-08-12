El anillo de Georgina Rodríguez, valorado en más de seis millones de euros, supera al de Beyoncé y se cuela entre los más icónicos

Georgina Rodríguez anuncia que se casa con Cristiano Ronaldo: el mensaje y el espectacular anillo

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Georgina Rodríguez anunció este pasado lunes que se casará con Cristiano Ronaldo. La modelo y empresaria compartió en redes sociales una imagen de su anillo de compromiso que ha dado la vuelta al mundo.

La joven de 31 años (nacida en Buenos Aires, pero criada en España) y el futbolista de 40 años (nacido en Funchal, Portugal) protagonizarán una boda que tendrá un gran impacto a nivel internacional. Una ceremonia de celebrities similar a la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Todavía no hay fecha, pero está previsto que sea uno de los eventos del año en este sentido. El anillo elegido por el jugador del Al-Nassr FC da una pista del nivel de seriedad que la pareja dará al enlace matrimonial. Muchos se hacen una gran pregunta: ¿cuánto cuesta realmente esa alianza? ¿cuál es su precio real?

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: más de seis millones de euros

Georgina ya dejó claro en su documental que soñaba con un momento así. La modelo confesó que cantaba a su pareja la canción 'El anillo pa' cuando' de Jennifer López. Ahora, ha sido sorprendida por Cristiano. El anillo de compromiso de la influencer española estaría valorado en más de seis millones de euros, sin tener en cuenta el precio de los diamantes laterales. En un principio se habló de que costaría más de un millón, pero fuentes como 'Forbes' aseguran que supera los seis.

Hablamos de una pieza exclusiva (se desconoce la firma, si Cartier o Harry Winston, entre otros). La fuente estadounidense citada señala que la pieza, con un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates flanqueado por piedras laterales que suman un total cercano a los 37 quilates, llama la atención por su tamaño y por su calidad. Los expertos afirman que se trata de un D-Flawless (un diamante sin inclusiones ni imperfecciones) de 40 o 45 quilates. Una joya casi inalcanzable.

Cristiano Ronaldo cuenta con una fortuna estimada en 1.000 millones gracias a su carrera, patrocinios y negocios. Un anillo de este presupuesto no supone un problema para el delantero luso. Georgina Rodríguez, mientras, cuenta con un patrimonio que supera los 10 millones gracias a contratos con marcas de lujo, su reality y colaboraciones a nivel internacional.

Nuevas imágenes compartidas por Georgina Rodríguez este martes

Georgina compartió la imagen del anillo este lunes con una publicación en sus redes sociales. La foto acumuló millones de 'me gusta' en apenas unas horas.

Ya este martes, la empresaria ha compartido una nueva imagen del anillo (con una canción de fondo en homenaje a Cristiano) y otras dos fotografías de flores que parecen de una ceremonia de boda. Podrían ser nuevos detalles sobre la preparación del evento.

Una joya que eclipsa a las demás

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez ya ha entrado en el exclusivo club de las pedidas más impactantes de la historia, tanto por valor como por simbolismo. Con una estimación superior a los seis millones de euros, la pieza firmada —según apuntan fuentes— por una casa de alta joyería como Cartier o Harry Winston, compite directamente con los anillos de algunas de las mujeres más icónicas del panorama internacional. Entre ellas, destaca el de Mariah Carey, quien recibió de James Packer un diamante de 35 quilates valorado en 10 millones de dólares, considerado uno de los más caros jamás entregados.

Tampoco se quedan atrás otras joyas legendarias, como el anillo de Beyoncé, un diamante de 24 quilates en corte esmeralda diseñado por Lorraine Schwartz, valorado en 5 millones de dólares, o el histórico anillo de Elizabeth Taylor, con un diamante de 33 quilates que durante décadas fue símbolo de lujo y glamour en Hollywood. También es célebre el anillo de compromiso de Grace Kelly, regalo del príncipe Rainiero de Mónaco, que hoy forma parte del imaginario clásico de las bodas reales.

En ese contexto, el gesto de Cristiano Ronaldo ha sido más que una simple pedida: es una declaración de amor que reafirma su historia con Georgina y la consolida en la historia de los anillos más caros y comentados del mundo. La pareja, que comparte la crianza de cinco hijos —dos de ellos, Alana Martina y Bella Esmeralda, hijas biológicas de Georgina—, ha construido una vida entre estadios, campañas de lujo y rutinas familiares que, ahora, suma un nuevo capítulo hacia el altar.