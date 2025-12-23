Celia Molina 23 DIC 2025 - 14:57h.

La exmujer del luchador acudió a la Jefatura de la Policía Nacional de Madrid para denunciar los mensajes amenazantes que recibe

Giorgina Uzcategui se pronuncia tras la denuncia de un "intento de extorsión" a Topuria: "Hay un procedimiento judicial en curso"

Giorgina Uzcategui, ex mujer del luchador Ilia Topuria, acudió este pasado lunes, 22 de diciembre, a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid para interponer una denuncia sobre el "ciberacoso" que está recibiendo a través de las redes sociales. Según su declaración, que estuvo acompañada de distintas pruebas, serían los "seguidores de Topuria" los que estarían profesándole "amenazas y acoso por Internet", según publica el diario ABC.

Aunque los agentes recogieron su testimonio, la Policía Nacional remitirá el expediente a la Guardia Civil pues, al vivir Giorgina en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, el caso pertenece al Instituto Armado. Los hechos que la exmujer del luchador ha denunciado han ocurrido justo después de que los dos miembros de la expareja tuviera que pronunciarse, por separado, sobre la delicada situación judicial en la que se encuentran.

Tras varios rumores sobre su posible separación de la madre de su hija, Topuria rompió finalmente su silencio el pasado 15 de diciembre para dar la siguiente declaración: "En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuanto la vida te pone ante una situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente", dijo a través de su cuenta de Instagram.

Tras las "acusaciones de malos tratos" a Topuria

Al mismo tiempo, el deportista reveló que estaba siendo víctima de "situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecían a cambio de dinero". Un "intento de extorsión", acompañado de "falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales" que ya había puesto en manos de la Justicia. En ningún momento, pronunció el nombre de su exmujer pero, muy pronto, los medios de comunicación aseguraron que Giorgina habría presentado una demanda de malos tratos contra el boxeador.

De forma casi inmediata, los abogados de Giorgina respondieron de la siguiente manera: "Ante la proliferación de informaciones, especulaciones públicas y afirmaciones de carácter difamatorio que están circulando en distintos medios que apuntan directamente a nuestra representada, en un contexto de reciente atención mediática, consideramos necesario realizar una aclaración. En la actualidad, existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad", zanjando así la mediatización del tema. Al menos, hasta ahora.

El campeón de la UFC también terminó su escrito diciendo que él tampoco haría más declaraciones por el "bien de sus hijos y del resto de su familia, que son los pilares de su vida". Y, a pesar de su mutuo silencio, parece que esta disputa fue el origen de los mensajes intimidatorios que estaría recibiendo la Sra. Uzcategui y que ya han sido puestas en menos de las autoridades pertinentes.