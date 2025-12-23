Natalia Sette 23 DIC 2025 - 19:34h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla claro sobre la relación que mantiene con sus excompañeras de edición

Fani Carbajo habla sobre no haber sido invitada a la boda de Susana Molina y desmiente lo que se ha dicho de ella

Compartir







Susana Molina ha decidido por fin pronunciarse alto y claro sobre la polémica que se generó en su día en torno a su boda con Guille Valle y la ausencia de algunas de sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer ha decidido llevar a su podcast ‘La Sobremesa’ a Fani Carbajo para hablar cara a cara sobre el tema y ha aprovechado la oportunidad para aclarar los motivos por los que no mantiene amistad con ninguna de sus compañeras a través de sus redes sociales.

Después de que Fani Carbajo y Amor Romeira se mostraran muy decepcionadas públicamente por no haber sido invitadas al enlace, la ganadora de ‘Gran Hermano’ ha querido aclarar su postura y explicar por qué no mantiene relación de amistad con ninguna de ellas. Susana fue a ‘La isla de las tentaciones’ junto a Fani Carbajo, Fiama Rodríguez y Adelina Seres y a pesar de lo que muchos puedan pensar, su paso juntas por el programa no supuso el inicio de ningún vínculo especial.

“Hay una cosa que quiero dejar clara”, comienza diciendo la expareja de Gonzalo Montoya, con quién entró al programa. “Fani dijo que no me quería juntar con gente de la isla y que no la invité a mi boda”, recuerda para poner en contexto a sus seguidores. La murciana asegura que, una vez terminó el programa, no hubo una intención real por ninguna de las partes de seguir con la amistad.

“No han intentado quedar conmigo para tomar un café o me han llamado”, afirma con sinceridad. En este sentido, recalca que desde que terminó ‘La isla de las tentaciones’ y regresaron a España, el contacto entre ellas ha sido totalmente inexistente. “No se ha dado ni con Fani ni con ninguna, no sé si entre ellas sí”, relata. No obstante, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ también admite que por su parte tampoco ha habido intención de estrechar la relación. “Obviamente no somos amigas, no ha habido intención por ninguna parte”, sentencia.

PUEDE INTERESARTE Cuenta atrás para la boda de Susana Molina: así reaccionó Gonzalo Montoya al enterarse

La creadora de contenido aclara por qué no se ha dado y es que el motivo es muy simple: son personas muy diferentes. “No hemos coincidido, no tenemos los mismos gustos, no salimos por los mismos sitios y no coincidimos en amigos. Difícilmente se va a dar una amistad pero tampoco una enemistad”, deja claro.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para terminar, Susana ha hablado de lo que realmente le molestó de toda la polémica que se armó con este tema y es las críticas que recibió atacándola por sentirse superior al resto de sus compañeras. “Me molesta mucho que se hable de ‘niveles’, aquí se habla simplemente de personas diferentes. No estoy posicionando a nadie por encima de nadie, no se me ocurriría en la vida”, afirma rotunda.