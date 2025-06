Ana Carrillo 27 JUN 2025 - 10:00h.

La ganadora de 'Gran Hermano' ha afrontado las críticas de Fani Carbajo y Amor Romeira por no invitarlas a su boda

Susana Molina revela por qué invitó a su exnovio, Gonzalo Montoya, a su boda con Guille Valle

Fani Carbajo y Amor Romeira se mostraron muy decepcionadas con Susana Molina por no invitarlas a su boda y criticaron que no las hubieran incluido en un día tan especial para ella pues se consideraban sus amigas. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explicó en 'En todas las salsas' que ella sí que había invitado a la ganadora de 'Gran Hermano' a su boda con Christofer Guzmán en 2021 y la canaria lloró en 'Fiesta' al saber que se rumoreaba que la murciana no había querido invitarla por si contaba intimidades de su boda en televisión.

Nagore Robles, que sí que estuvo en la boda, defendió a Susana alegando que no tenía constancia de que fueran ninguna de las dos amigas de la murciana. Explicó que nunca les había hablado de ella, que nunca estaban en sus planes de grupo y que nunca las veía hacer cosas juntas. Y ahora ha llegado el turno de la ganadora de 'Gran Hermano' de abordar esta polémica que ha rodeado su boda con el veterinario y empresario Guille Valle.

"Me da risa un poco", ha sido la respuesta que la murciana ha dado cuando 'GTress' le ha preguntado sobre el tema. Ante su contestación, la reportera le ha recordado que hizo un vídeo en las redes sociales antes de su boda pidiéndole a la gente de su entorno que no se ofendiera si no les llegaba una invitación porque casarse era muy caro y tenía que seleccionar a quién invitaba y a quién dejaba fuera.

"Te aseguro que no me imaginaba para nada que fuesen Amor Romeira y Fani", ha comentado entre risas Susana, que ha explicado que con la madrileña compartió tan solo tres semanas de su vida cuando grabaron 'La isla de las tentaciones' y que su relación no fue muy cercana - "ni siquiera fue mi apoyo allí y no hemos vuelto a hablar nunca más en la vida" - y que con la canaria tiene una relación cordial pero que no es su amiga, sino amiga de una amiga: las dos son íntimas de Anabel Pantoja.

"A Amor le tengo cariño, pero no es de mi círculo, es amiga de mi amiga. No nos hemos sentado a tomar un café y no sé quién dijo que habíamos vivido juntas pero no hemos vivido juntas nunca. Quiero que le vaya todo bien pero era bastante obvio de que no iba a estar invitada a mi boda", ha sentenciado.