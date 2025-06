Equipo mtmad 19 JUN 2025 - 16:26h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aclara información que han dado sobre ella en relación a la boda de Susana Molina

Fani Carbajo vuelve a ‘En todas las salsas’ para hablar sobre no haber sido invitada a la boda de Susana Molina tras toda la polémica que se ha generado a su alrededor. Después de comentar la confirmación de ruptura entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera , la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' aprovecha que está en persona para explicar cómo se ha sentido. Además, ha querido desmentir una información que se ha dicho sobre ella y ha sido muy tajante.

Después de aclarar si estaba o no invitada a la boda de Susana , la que fuera concursante de 'Supervivientes’ viene dispuesta a hablar sobre el tema y aclarar una noticia que se ha dado sobre su ausencia del evento. Fani Carbajo se ha mojado y ha confesado si le duele no haber sido invitada a la celebración de la exconcursante de 'Gran Hermano'. “Al final somos compañeras”, declara la madrileña y recuerda, en el plató, que ella sí que invitó a Susana Molina a su boda en 2021, a pesar de que finalmente decidiera no asistir.

Fani no solo ha hablado sobre la boda a la que no ha sido invitada, sino que ha querido pronunciarse sobre una información que se ha salido a la luz al respecto. Amor Romeira declaraba antes del evento nupcial que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habría dicho que la canaria no había sido invitada porque iba a filtrar toda la información. La madrileña no daba crédito a estas declaraciones y ha querido desmentirlas tajantemente. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Fani Carbajo se ha pronunciado tras no haber sido invitada a la boda de Susana Molina a la que sí han asistido algunas personalidades televisivas pero, además, ha querido ser muy firme sobre unas informaciones que se han dado sobre su persona. Aunque no es la primera vez que la madrileña habla sobre este evento, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' responde a todo lo que ha contado Amor Romeira sobre ella y el supuesto motivo por el que la canaria estaría fuera de la lista de invitados.

Fani llega al nuevo programa de ‘En todas las salsas’ dispuesta a resolver todas las polémicas del momento. Comenta junto a los colaboradores del videopodcast las entrevistas en exclusiva del ‘Lola Lolita Land’ en las que Fabiana Sevillano confirma su ruptura con Pablo Vera. Además, Oriana Marzoli se sincera sobre la enfermedad de su perro y desvela la drástica decisión que ha tomado al respecto. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!