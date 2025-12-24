Celia Molina 24 DIC 2025 - 13:52h.

Daniel Lee Curtis, otro actor de 'El Manual de Superviviencia de Ned', ha viajado 50 millas para ayudar a su antiguo compañero

Una usuaria de TikTok asegura que Tylor Chase, antiguo actor de Nickelodeon, vive en la indigencia: "¿Qué le ha pasado?"

Compartir







La prensa estadounidense ha difundido el triste caso de Tylor Chase, el actor infantil de Nickelodeon que se hizo famoso por su participación en la serie 'El Manual de Supervivencia de Ned' y que ahora vive en situación de calle. Varios usuarios de TikTok le han grabado vagando por las calles California, con un aspecto y una actitud preocupante, aunque nada agresiva. Es habitual que los vecinos de la zona le reconozcan y se paren a hablar con él, mientras el actor asegura que sí, que él era el niño que interpretaba a Martin Qwerly en la exitosa comedia de instituto.

Muchos se preguntan qué es lo que le ha pasado, incluidos los agentes del Departamento de Policía de Riverside, que aseguran que Chase rechaza toda la ayuda que ya se le ha ofrecido. Excepto una. Parece que Tylor, cuyo mayor problema de salud está relacionado con el consumo de drogas, sí que ha aceptado dejarse ayudar por uno de sus excompañeros de reparto, el también actor Daniel Curtis Lee, que dio vida a 'Cookie' en la sitcom de los años 2000 y que ha viajado muchas millas para encontrarse con él en Califoria.

"Viene una tormenta y quería que tuviera un techo"

Curtis Lee ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que ambos se reencuentran y donde se puede apreciar la emoción que Chase siente al volver a verle y darle un abrazo. Cuando le vio en las noticias, Daniel se preocupó mucho de su antiguo compañero, más aún al saber que una gran tormenta se acercaba al sur del estado californiano. Al llegar a Riverside, le buscó, le encontró, estuvo paseando con él y comiendo pizza, hasta que le convenció de que le acompañara a pasar la noche en un motel.

"Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, explicó en su vídeo, que ha sido masivamente comentado. Además, le dijo a Chase: “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, concluyó. Y, para que este ofrecimiento no quede en algo esporádico, Curtis Lee se ha comprometido a "mantener el contacto con él y a seguir ayudándole", según informa TMZ.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La usuaria de las redes sociales que dio la voz de alarma sobre su situación también intentó ayudarle montando un GoFoundeMe para recaudar, entre sus fans, fondos para él. Sin embargo, al ponerse en contacto con la madre del actor, ésta le dijo que su hijo no podía disponer de ningún tipo de dinero porque "ya no tiene control sobre él". Los policías que tratan habitualmente con Tylor cuentan con una división especializada que se ocupa regularmente de las personas sin hogar, ofreciéndoles servicios de salud mental, tratamiento contra la drogadicción y el alcoholismo y alojamiento temporal. Unas opciones a las que, por el momento, Chase no ha querido acogerse.