Varias personas sin hogar exponen su situación ante las cámaras de Informativos Telecinco y apuntan a la importancia de la ayuda psicológica de distintas fundaciones

Más de cuatro millones de personas en España han dormido alguna vez en la calle por falta de recursos

Unas 40.000 personas en España no tienen un hogar. El número ha aumentado un 55% en los dos últimos años y muchos de ellos siguen luchando para poder dejar atrás su difícil situación, que se vuelve aún más complicada con la llegada del frío a las calles.

Asistiéndoles psicológicamente, dándoles alimento y cobijo, distintas fundaciones en nuestro país trabajan para ayudarles en ese objetivo, proporcionándoles una red de apoyo fundamental, como informa en el vídeo María Fente.

Las personas sin hogar y la ayuda de fundaciones como redes de apoyo

Ejemplo de ello es el caso de Edgar, cuyo sueño es “lograr un empleo sólido” para poder estar con su familia y conseguir “un hogar”; un deseo que se frustró hace unos meses cuando tuvo que salir de su país.

“Tenía un posicionamiento profesional y salir y empezar de cero fue algo… catastrófico para mí”, ha explicado ante nuestras cámaras, explicando que llegó a España con las manos vacías: “Estuve en la terminal 4 del aeropuerto. Estuve allí dos meses, pero al menos pudo hacer ahí, tranquilo”, expresa.

Ahora, Edgar vive en un centro de día y allí le ofrecen todo tipo de asistencia: “Tengo dónde dormir, tengo alimentación mañana, tarde y noche, tengo el soporte psicológico de profesionales…”, explica.

Y a ese respecto, precisamente, Susana Hernández, presidenta de FACIAM, “red de ámbito estatal formada por 18 entidades de carácter social y sin fines lucrativos que trabaja colaborando con personas que se encuentran en situación de sin hogar o en situación de exclusión residencial con el fin de crear oportunidades para su incorporación social”, nos detalla: “Una de las razones por las que una persona termina en situación de ‘sin hogar’ también es porque pierde la red, aparte de otras situaciones que pueden ocurrirle”.

Por eso, su contribución es tan importante, como también atestiguan aquellos que obtienen su ayuda. Son muchos de éstos los que pierden su red de apoyo y, de la noche a la mañana, se quedan sin nada, como explica Pilar Jiménez, una de estas personas sin hogar, a Informativos Telecinco: “En unos años. De repente, no puedes pagar, te embargan el piso y te encuentras en lo más bajo de la sociedad”, señala.

Gracias al apoyo de la fundación, Pilar ha recuperado las ganas de soñar: “Sobre todo, es el apoyo psicológico: el volver a levantar cabeza, mirarte al espejo y verte tratada como una persona. El sentir que tú puedes, –esa ayuda psicológica–, lo es todo”, sostiene.