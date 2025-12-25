Carmen Borrego se anima a cantar al recoger el premio de '¡Vaya Fama!': "Yo no tengo voz"

Compartir







La Navidad es una época de alegría, ilusión y buenos propósitos. Este año, '¡Vaya fama!' ha querido tener un detalle con algunos de los famosos de este país que nos han dejado momentazos en 2025 irrepetibles con una entrega de premios. Uno de ellos ha sido la vuelta de Amaia Montero a los escenarios, pero no sola. Lo ha hecho acompañada de la que fuera su banda, 'La oreja de Van Gogh', anunciando una gira para el próximo año.

Este movimiento ha sido algo inesperado por todos sus fans, y no ha estado exento de polémicas y críticas. A pesar de esto, Amaia se lleva el galardón de '¡Vaya fama!' en la categoría Premio 'Milagro navideño' de esta edición, ¡Y muy merecido!

"Amaia no ha podido venir y recoge el premio su 'alter ego', la incomparable Carmen Borrego", afirmaba Cristina. Desde el programa tenemos claro que la cantante se 'inspira' en nuestra amiga y compañera Carmen Borrego: "En 2025 ella ha estado obsesionada conmigo y este año seré yo quien la copie a ella para que vea que es mutuo", reconocía Carmen al recoger el premio.

Carmen Borrego ha admitido que siente admiración por la cantante: "Me identifico más con Amaia Montero, es una excepcional artista", afirmaba. Además, la colaboradora se ha mojado con la polémica entre Amaia y Leyre y, a pesar de que son dos grandes artistas, ella se ha quedado con la primera por su "personalidad arrolladora".

El 'do de pecho' de Carmen Borrego

En ese momento, Carmen Borrego se ha venido arriba animada por nuestros presentadores, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, y ha comenzado a cantar 'Cuéntame al oído' de 'La oreja de Van Gogh'. Al principio ha estado algo tímida, pero luego lo ha dado todo con el estribillo: "Yo no tengo voz para cantar y se me va a quemar el cochinillo", terminaba bromeando ella.