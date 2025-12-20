La opinión de Omar Sánchez y Xexu López sobre el conflicto que hay entre David Rodríguez con Merchi

Anabel Pantoja se enfrenta a una de sus Navidades más duras. Su novio, David Rodríguez, le ha dado un ultimátum: "O tu madre o yo". Y es que, según han apuntado diferentes periodistas estos últimos días, David no quiere sentarse con Merchi, la madre de Anabel Pantoja, esta Navidad. La sobrina de Isabel Pantoja tiene que tomar una dura decisión, aunque todo apunta a que David tiene las de perder, pues se ha llegado a decir que, desde que dio este ultimátum, duerme en el sofá.

'¡Vaya fama!' analiza la última hora en torno a este drama familiar que afecta a Anabel Pantoja y habla con varios exnovios de Anabel Pantoja para saber qué opinan sobre este conflicto que tienen enfrentados a suegra y yerno. Concretamente, el programa ha podido hablar con Omar Sánchez y Xexu López. ¿Entienden la posición de David en medio de este inesperado e incómodo conflicto? ¿Han vivido ellos algo similar cuando eran parejas de Anabel Pantoja?

Omar Sánchez y Xexu López, exparejas de Anabel Pantoja, opinan sobre el confito entre David Rodríguez y Merchi

Las diferencias entre David y Merchi parecen ser irreconciliables y su mal rollo es un secreto a voces. Tanto es así que no quiere pasar la Nochebuena con su suegra. En este punto, '¡Vaya fama!' contacta con dos exnovios de Anabel Pantoja para saber cuál ha sido su experiencia personal. Esto es lo que nos cuenta Omar Sánchez: "Conmigo se portó genial y yo no tengo nada malo que decir sobre ella porque se portó increíble, vamos". Además, su consejo para Anabel es "que pase la Navidad con su familia, que es lo importante".

También hemos hablado con otro de sus ex, Xexu López: "Merchi no es de ese perfil, no es una persona que vaya a intervenir y a ponerse así de agresiva. Ha sido una gran persona siempre y correcta. Es muy sensata y no creo que vaya a renunciar a ver a su nieto ni a su hija". Por otro lado, también hablamos con Laura Cuevas: "Algo pasa con David porque solo le da disgustos a la madre. No conozco a David, pero sí a Merchi. Ha reaccionado de manera diferente a los novios de Anabel y siempre ha sido súper respetable, prudente y tolerante. Si entonces a Merchi no le gusta David es por algo. Ha tenido que ver cosas fuertes en David para posicionarse", opina.

Así habla David Rodríguez de Merchi, su suegra

Alexia Rivas reveló en 'En tiempo justo' los "malos términos" con los que David Rodríguez se dirige a la madre de Anabel Pantoja. Al parecer, tuvieron una "bronca monumental" en la casa de la pareja que escucharon varios vecinos. "Sé que habla en muy malos términos de Merchi, que Merchi ha bajado un poco el pie del acelerador por su hija y por su nieta, pero que David no quiere ver a Merchi ni en pintura y se dirige a ella en unos términos que no sé cómo Anabel consiente" son parte de las declaraciones de la periodista y colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat.