Los ganadores de los 'Premios ¡Vaya Fama!': repasamos sus mejores momentos de los famosos

'¡Vaya fama!' entrega los premios a los mejores momentazos de los famosos durante este 2025

Este 2025 ha sido un año lleno de momentazos que nos han dejado nuestros famosos. En '¡Vaya Fama!' hemos repasado los mejores con una entrega de premios muy especial en la que no han faltado los agradecimientos, las bromas y, sobre todo, el buen humor de nuestros famosos. A continuación os dejamos todos los ganadores de las categorías de estos premios.

Premio 'Guirnalda dorada'

Si algo está claro, este ha sido el año de Rosalía. 'Lux' ha pulverizado todos los récords, convirtiéndose en el número 1 en la semana de su lanzamiento. Y todos recordamos el momentazo que nos dejó la cantante en Callao, colapsando la Gran Vía de Madrid y apareciendo en un coche vestida de blanco.

Premio 'Turrón duro'

La periodista Terelu Campos se ha llevado el premio por todas las críticas que ha recibido durante el último año: "Este, el anterior, el otro... Bueno, ya ni me acuerdo de cuántos", respondía ella sin darle importancia a las críticas que sufre.

Premio 'Muérdago caído'

Este premio se lo han llevado los Javis, sin duda. La pareja anunciaba su ruptura hace unos meses, sorprendiendo a sus seguidores. A pesar de poner fin a su relación de años, ambos han afirmado que, profesionalmente, continuarán trabajando juntos y creando nuevos proyectos.

Premio 'Reyes de la reinvención'

Lorena Gómez ha sido la premiada en esta categoría de los 'Premios ¡Vaya Fama!'. La cantante no para de embarcarse en nuevos proyectos profesionales, y el programa le ha acompañado en uno de ellos, desde que se prepara hasta que sube al escenario para la función. ¡Nos ha dejado sin palabras!

Premio 'Milagro navideño'

Si algo no esperábamos del 2025 es que el mítico grupo 'La oreja de Van Gogh' volviera a los escenarios de la mano de su vocalista inicial, Amaia Montero. Esta decisión trajo consigo una polémica entre ambas cantantes. ¿Vosotros sois 'Team Amaia' o 'Team Leyre'?

Premio 'Suenan las campanas'

En este caso el dúo Andy y Lucas se ha convertido en el ganador del premio al mejor directo, por el último concierto que hicieron antes de su separación y la tensión que se vivía entre ellos. Lucas ha recogido el premio y se lo ha agradecido también a su compañero Andy. Entre los nominados también hemos visto a David Bisbal y Dani Martín.

Premio 'La guinda del pastel'

A continuación, hemos visto a los tres nominados de la categoría al hombre más atractivo del año: Can Yaman, la selección masculina de rugby y Alejo Sauras. 'La guinda del pastel' se la llevado Can Yaman: "Ojalá esté en plató para recoger el premio", bromeaba Fran Ramírez.

Premio 'Noche de paz'

El premio a la reconciliación se lo han llevado Isabel Preysler e Íñigo Onieva. Yerno y suegra se han convertido en inseparables: "Tamara cree en el perdón y me ha hecho a mi creer en el perdón. Quiero a Íñigo como un hijo más", reconocía Isabel. Una sonada reconciliación que merece este galardón.

Premio 'Selfie de Nochebuena'

Aitana y Plex se han llevado el premio a 'la foto del año' después de un año lleno de instantáneas muy enamorados. Los dos han compartido su noviazgo a través de las redes sociales, y ese merecía que se llevasen un reconocimiento por hacernos partícipes de su relación, ¡y darnos envidia de sus viajes!

Premio 'El Grinch'

La despedida de Tony Espina ha dejado a Marta Peñate solo y este drama ha sido la causa que ha hecho que la colaboradora de Telecinco haya ganado esta categoría: "Esperaba recibir el premio a mejore persona o mejor colaboradora. Me he quejado pero no me lo tendrían que haber dado a mi", reconocía ella al recibir este galardón.

Premio 'Estrella que más brilla'

Por último, Raphael se ha convertido en el ganador del premio a la estrella que más brilla "por su naturalidad". El cantante nos dejó un graciosísimo momento en el que le decía a una periodista que se arrancó a cantar por 'Mi gran noche': "No me imites". ¡Se merece este premio y muchos más!