Celia Molina 26 DIC 2025 - 11:04h.

La Princesa de Gales y su hija, Charlotte, de 10 años, tocaron el piano juntas en el programa de villancicos "Togheter at Christmas"

El príncipe Guillermo y Kate Middleton publican su 'christmas' con una foto nunca antes vista junto a sus hijos

Compartir







Kate Middleton ha sorprendido al mundo al volver a aparecer tocando el piano en público. No lo hacía desde el año 2021, antes de enfermar de cáncer y desaparecer por un tiempo de los medios de comunicación. En enero de este 2025, anunció con satisfacción que su enfermedad ha entrado en remisión y, poco a poco, ha ido retomando los eventos propios de su agenda. En la noche de Nochebuena, fue la encargada de abrir el programa de villancicos "Togheter at Christmas" y, esta vez, lo hizo junto a su hija Charlotte, de 10 años.

Juntas (y vestidas de gala) protagonizaron un vídeo muy especial en el que interpretaban a dúo al piano 'Holm Sound', de Erland Cooper. La princesa de Gales celebró su quinto evento navideño anual en la abadía de Westminster, en Londres, el 5 de diciembre, y la actuación sorpresa se emitió como parte del programa de Navidad. Mientras las dos tocan el piano a la vez - cada una con una mano - Kate dio un discurso en el que recuerda cómo se refuerzan los vínculos personales en esta entrañable época:

PUEDE INTERESARTE El significado de la doble reverencia de Kate Middleton a Carlos III y Camila en un acto oficial

"La Navidad es igual a pertenencia y conexión"

"En esencia, la Navidad habla del amor que toma forma de las maneras más sencillas y humanas. No en gestos sentimentales ni grandilocuentes, sino en gestos delicados. Un momento para escuchar, una palabra de consuelo, una conversación amistosa, una mano que ayuda o una presencia. Estos sencillos actos de cuidado pueden parecer pequeños, pero contribuyen al hermoso tapiz al que todos pertenecemos", comienza a decir en su speech.

"La Navidad es una época que nos recuerda lo profundamente entrelazadas que están nuestras vidas, así como las raíces de los árboles comparten fuerza entre la tierra, invisible pero vital. Nos sentimos impulsados por un instinto natural hacia la pertenencia y la conexión. En momentos en que la vida puede parecer fragmentada o incierta, la temporada navideña nos invita a recordar el poder de acercarnos unos a otros", concluyó la futura reina de Inglaterra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como cada año, la Familia Real Británica dio, la mañana de Navidad, su tradicional paseo hasta la St. Mary Magdalene Church, para pasar el día después en Sandringham, la finca real en Norfolk que desde hace décadas es el centro de estas reuniones. Kate y su hija volvieron a ser vistas de camino a la Iglesia y la niña le dedicó a su madre una cómplice sonrisa. Por su parte, el rey Carlos III, declaró en la publicación US Weekly, que esta Navidad será distinta en la Casa Windsor pues, en contra de la frialdad que caracteriza a esta corona, pretende celebrar estas fiestas de una forma "más cercana" por si, debido también al cáncer, es "la última".

Lo que no cambiará con respecto a los últimos años será la ausencia en la mesa de Harry y Meghan pues el Duque de Sussex, por mucho que se acercara a su padre en la reunión que mantuvieron el pasado mes de septiembre, todavía no cree que hayan llegado a la reconciliación.