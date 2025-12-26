Los del Río se sientan en el plató de '¡De viernes!', donde cuentan con pelos y señales su encuentro con el rey Juan Carlos I en Abu Dabi

Los integrantes de Los del Río, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, se sientan en el último programa de de '¡De viernes!' de 2025 para contarnos las historias escondidas detrás de sus míticos temas y también anécdotas como esta que desconocíamos sobre su encuentro con el rey emérito en Abu Dabi.

Así fue el encuentro entre el rey emérito y Los del Río

A sus casi 80 años, Los del Río se han recorrido nueve países diferentes a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, lo más emocionante que les ha ocurrido este año ha sido su concierto en octubre en Abu Dabi por un motivo: "La presencia de nuestro rey Juan Carlos. No esperábamos que tú estuviera allí dos horas y media". Y es que los cantantes fueron invitados al espectáculo de André Rieu con tenores, sopranos y 70 músicos sobre el escenario para que cierren el concierto.

"Lo pusieron en primera fila que allí está todo el mundo. Y si tú vieras al rey allí, 'agobiadete' un poco y aguantando mientras todo el mundo ahí viendo a Los del Río", comenta Rafael Ruiz. Sin embargo, cuando llega la mítica 'Macarena' se levanta todo el mundo, momento en el que rezaron porque no les riñese Juan Carlos I.

"Qué va, se agarró a los que iba y dice 'Ya estamos en España'. Se agarra y va al ritmo nuestro", revelan con una sonrisa. Y es que ellos mantienen una relación cercana con el mismo, por lo que le pidieron que no viniese desde el principio porque el concierto iba a ser largo.

Una relación que comenzó el día en el que se conocieron en el Alfonso XIII de Sevilla donde iba con su mujer doña Sofía y su cuñado, el rey Constantino de Grecia cuando todavía eran príncipes, recuerdan: "Ahí lo conocimos nosotros, en una fiesta que había".