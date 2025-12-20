Antía Troncoso 20 DIC 2025 - 02:30h.

Pocholo habla sobre su gran amor Sonsoles Suárez y confiesa si la echa de menos: "Pensaba que todo era para siempre"

Paola Olmedo revela al fin los dos motivos por los que no ha firmado los papeles de divorcio con José María Almoguera: "El segundo es bastante delicado"

Compartir







Pocholo Martínez-Bordiú regresaba a la televisión en '¡De viernes!'. El aristócrata vuelve a Telecinco, después de una larga temporada alejado de los focos, para anunciar la importante decisión vital que ha tomado. El que fuera unos de los concursantes más emblemáticos de 'Hotel Glam' deja el mundo de la noche para emprender un nuevo rumbo en su vida. Además, recuerda a su gran amor, su exmujer Sonsoles, hija del expresidente Adolfo Suárez.

Al poco de entrar en el plató, el invitado explicaba las razones por las que había tomado la determinación de cambiar su estilo de vida: "En la vida todos son cambios, y entonces el cambio es constante hasta en la materia, luego es opcional el progresar. Yo empecé en Ibiza trabajando en el año 84 con 'Pacha' hasta este año que lo he dejado. La historia ha cambiado de manos y la identidad es diferente. Me he cortado la coleta. He sido yo el que me he querido ir. La noche ha cambiado mucho. Ya no es lo que era”, aseguraba.

"Antes todo el mundo se mezclaba era más divertido. Ahora es privados y hacer caja", explicaba el invitado, que una vez fue considerado el rey de la noche ibicenca y que ahora confiesa que "se siente desubicado en la isla": "La gente que va ahora mismo es muy diferente. No hay una clase media. La isla ahora es un coñazo".

Pocholo se sincera sobre el gran amor de su vida su exmujer, Sonsoles Suárez

Además, el tío de Bosco, ganador de 'Supervivientes 2023' y concursantes de 'Supervivientes All Stars', se sinceraba en esta entrevista con Bea Archidona y Santi Acosta sobre la relación sentimental más importante de su vida y con la única mujer con la que ha pasado por el altar, su exmujer y hija del político Adolfo Suárez, Sonsoles.

Los colaboradora Terelu Campos comentaba que, bajo su percepción, Pocholo controla todo en su vida menos el tema sentimental. Una declaración ante la que el famoso aseguraba: "A veces la ilusión que te ilusiona te desilusiona. Me he acostumbrado a estar solo, a vivir mi vida y a tener mi libertad". Seguidamente, recordaba su relación con la hija del expresidente y su divorcio tras dos años de matrimonio, confesando que le daba pena que se hubiese terminado tan rápido:

"Me case con ella muy enamorado. (...) Me da pena porque yo pensaba que todo era para siempre", comentaba para seguidamente explicar el motivo de su separación: "Nos fuimos a vivir a Uruguay, al campo, y no había ni luz, ni internet y todo era vender ganado. Sonsoles tenía alergías a los perros, al pelo de los caballos. Era muy incómodo vivir allí. Yo estaba allí porque mi padre me necesitaba ahí".

¿Echa de menos a Sonsoles Suárez? Pocholo responde

Aunque el matrimonio entre Pocholo y Sonsoles terminó hace muchos años, la presentadora, Bea Archidona, le lanzaba al invitado una comprometida pregunta: "Ha pasado mucho tiempo, pero tú a veces cuando estas en tu camión o en tu casa no te acuerdas y dices: "ay si estuviera aquí mi gran amor..." ¿Te has acordado de ella? ¿La has echado de menos durante todo este tiempo?".

Inmediatamente, Pocholo respondía: "Siempre te queda una parte de culpabilidad, porque la culpa yo me la echo siempre a mí, pero la verdad que podría haber pasado de otra manera, pero así es la vida, ¿no? Las cosas van, vienen..." Asimismo, el aristócrata aseguraba haber sufrido mucho por amor: "Quizás también un poco por eso estoy con más cuidado en la vida. Yo nunca he ido a hablar de ella en sitios ni de nadie, me he ahorrado todo", finalizaba.