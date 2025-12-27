Berto González 27 DIC 2025 - 10:00h.

Hugo Rosales, exconcursante de 'Fama, ¡a bailar!', ha consolidado su carrera como profesor y coreógrafo mientras disfruta de una vida personal plena

Hugo Rosales fue uno de los bailarines más recordados de la primera edición de 'Fama, ¡a bailar!', el concurso de baile de Cuatro que marcó a toda una generación en 2008. Su carisma en el escenario y su relación con Mery Carrillo, compañera de concurso, lo convirtieron en uno de los rostros más queridos de aquella edición. Más de 15 años después, el bailarín sigue vinculado al mundo de la danza, ahora como profesor y coreógrafo, y ha construido una sólida vida personal junto a su esposa Joy Lipata.

Ahora, el bailarín ha contado que ha superado un cáncer. Lo ha hecho en exclusiva para la revista 'Lecturas'. "Fue un cáncer de testículo. Era algo muy normal. Yo tenía 30 y me lo vi al tocarlo. Me dieron un ciclo de quimio nada más por prevenir", cuenta. Una entrevista en la que también habla sobre su depresión. "Recuerdo estar sentado en el sofá y decirle a mi pareja, 'uf, estoy como nervioso'. Tenía ansiedad y no sabía ni qué era. Pero sí, depresión, vacío...", reflexiona.

De sus inicios en 'Fama' a sus primeros proyectos profesionales

La carrera de Hugo Rosales comenzó mucho antes de alcanzar la popularidad en televisión. Desde muy joven mostró un gran talento para el baile y, tras su paso por la academia de 'Fama', consiguió abrirse camino en proyectos profesionales relevantes. Junto a Mery Carrillo, que fue no solo su pareja de baile, sino también sentimental en sus primeros años, formó parte del grupo Dreamland, con el que actuaron en escenarios y programas musicales.

Su talento también lo llevó a participar en proyectos audiovisuales. En 2008, poco después de su salida del concurso, apareció en la serie '18', un formato juvenil en el que interpretaba a un artista que, al igual que él, estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la música y la danza. Aquellos fueron años de intensa actividad, en los que Hugo Rosales consolidó su reputación como uno de los bailarines más prometedores surgidos de la televisión.

Una carrera consolidada como coreógrafo y profesor de danza

Con el tiempo, Hugo Rosales decidió seguir formándose en la academia de Lola Rodríguez, donde perfeccionó su técnica y amplió sus conocimientos en diferentes estilos de baile. Esa preparación le abrió las puertas para colaborar como coreógrafo en proyectos musicales de gran proyección. Entre ellos destaca su trabajo con artistas de la talla de Abraham Mateo, uno de los cantantes españoles más internacionales de la última década.

Otro de los hitos de su carrera fue su participación como coreógrafo en el musical 'Los futbolísimos', donde diseñó las secuencias de baile adaptadas a un público joven y familiar. Estos proyectos confirmaron su versatilidad y su capacidad para crear coreografías adaptadas tanto al teatro como al escenario musical.

En la actualidad, el bailarín combina su faceta de coreógrafo con la docencia. Es profesor en la academia iDance, donde imparte clases de diferentes disciplinas y comparte su experiencia con las nuevas generaciones de bailarines. En este espacio trabaja junto a otros profesionales de renombre, muchos de ellos también vinculados a 'Fama', como el influencer Uy Albert. El objetivo de la escuela es formar a jóvenes artistas en un entorno dinámico, moderno y con una clara difusión internacional.

Una vida sentimental estable junto a Joy Lipata

En lo personal, Hugo Rosales ha encontrado la estabilidad y la felicidad junto a Joy Lipata. La pareja inició su relación en 2017, años después de que el bailarín pusiera punto y final a su relación con Mery Carrillo. Tras dos años juntos, celebraron su boda en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos. El enlace estuvo marcado por la emoción y, como no podía ser de otra manera, por el baile: los recién casados sorprendieron a los invitados con una coreografía que reflejaba la pasión que comparten por esta disciplina.

Joy Lipata también está vinculada al mundo artístico. Es bailarina en la misma academia donde Hugo imparte clases, lo que convierte la danza en un elemento central de su vida en común. Además, desarrolla una exitosa carrera como maquilladora profesional en cine y series de ficción. Entre sus últimos trabajos destaca su participación en la serie 'La agencia', emitida en Telecinco, donde se encargó del diseño de caracterización de los personajes.

La pareja ha consolidado un proyecto de vida en común en el que la danza y el arte ocupan un lugar fundamental. Ambos se han convertido en un ejemplo de cómo la pasión por esta disciplina puede unir a dos personas tanto en lo personal como en lo profesional. De aquel joven bailarín que conquistó a la audiencia en la primera edición de 'Fama, ¡a bailar!' queda hoy un artista maduro, con una sólida carrera como coreógrafo y profesor que no deja de evolucionar.