Pedro Jiménez 19 DIC 2025 - 18:55h.

Las reacciones en plató entre los colaboradores no han tardado en sucederse: "Creo que se ha equivocado"

Tras las lágrimas de Olga Moreno en el plató de 'El tiempo justo' y su ausencia por tres días del programa de Telecinco, durante la emisión de este viernes conducida por Joaquín Prat, la ex de 'Supervivientes' y exmujer de Antonio David Flores ha mandado un mensaje en pleno directo a 'El tiempo justo' totalmente inesperado por todos: "Se ha acordado de todos vosotros", ha confesado el presentador.

Este ha sido el "demoledor" mensaje de Olga Moreno. Un mensaje que ha llegado "entre agüacates y anchoas" y que hemos podido ver en sus redes sociales: "Aprovecho este momento de tranquilidad para daros las gracias por todos los mensajes de apoyo después de lo de ayer. La diferencia ente nosotros y ellos es que ayer estaban sentados hablando de mi vida, y ellos en la mía son un cero a la izquierda".

Además, Olga Moreno ha añadido lo siguiente: "No los necesito y me alegro de no ser como ellos". Tras este mensaje, las reacciones entre los colaboradores en plató se han sucedido, con una Leticia Requejo que ha confesado que si hablan de su vida es porque "ella ha estado hablando en los platós durante todos estos años. Hay formas de contestar. Tiene que saber dónde está jugando y esto es parte del juego".

"Se ha equivocado"

Marta López, amiga de Olga Moreno, ha señalado que -tras hablar este jueves con ella- cree que "se ha equivocado": "No puede meter a todo el mundo en el saco ni hacer ese desprecio de decir que no es 'como vosotros'. Yo soy la primera que se me ha atacado. Tienes que aguantar. Yo me he puesto aquí en primera línea, igual que ella. Le daría como consejo que diese la cara".