Pelayo Díaz, exconcursante de 'Supervivientes', no se ha conformado con las tradicionales guirnaldas o bolitas para decorar su árbol de Navidad

El estilista ha mezclado mezcla moda, fantasía y creatividad sin límites

MadridHablar de Pelayo Díaz, exconcursante de 'Supervivientes', es hablar de estilo, detalle y una sensibilidad estética muy definida. Estilista, influencer y comunicador, se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles del panorama fashion español. Su universo está marcado por el amor al lujo, la ironía, la creatividad sin miedo y una atención casi obsesiva por el detalle. Nada es casual, todo tiene un porqué, y su árbol de Navidad no iba a ser una excepción.

El árbol de Navidad del modelo, no es solo un objeto decorativo sino toda una declaración de intenciones. Cada adorno tiene su lugar y su razón de ser. El brillo de las bolas recuerda a las joyas, los colores dialogan como en una colección bien pensada y los elementos inesperados aportan ese giro irónico a la par que lujoso. El resultado es un árbol que no solo se mira, sino que se interpreta. ¡Lujo, elegancia y Navidad forman un trío perfecto para hablar del árbol de Navidad de Pelayo Díaz, exconcursante de ‘Supervivientes’!

Un árbol que rompe moldes y redefine la Navidad

El árbol de Navidad de Pelayo Díaz, exconcursante de 'Supervivientes' es, ante todo, elegante. Blanco, albino, casi etéreo, parece sacado de una editorial de moda o de un escaparate de alta costura. Todo él, respira sofisticación y cuidado por el detalle. La estrella que lo corona, también blanca, refuerza esa sensación de pureza y coherencia estética.

El árbol de estilista no es un árbol aburrido ni minimalista en exceso. Todo lo contrario. El blanco actúa como escenario para una explosión de color cuidadosamente orquestada. Bolas en azul celeste intenso, rosas chicle, detalles rojos vibrantes y toques dorados conviven en perfecta armonía, creando un equilibrio visual que atrapa la mirada. Las pequeñas casitas de Navidad aportan un aire de cuento, casi infantil, que contrasta maravillosamente con el lujo de otros adornos. Cada rama parece pensada, cada elemento colocado con intención.

Ornamentos inesperados y lujosos

Si hay algo que distingue al árbol de Navidad del influencer es su colección de ornamentos absolutamente inesperados. Aquí no hay reglas, ni límites, ni miedo al qué dirán. Hay bolas, sí, pero también estrellas, Papás Noel y setas encantadas que conviven con bolsas de patatas fritas, cartones de palomitas, cervezas, robots futuristas y aguacates. Las bolas con la bandera LGTBIQ+ aportan un mensaje de diversidad, orgullo y celebración, integrando valores personales en la decoración navideña. Los robots y figuras futuristas rompen con la iconografía tradicional, aportando un toque moderno y casi surrealista. Las setas y animales añaden un aire fantástico, como si el árbol fuera el hogar de un pequeño universo imaginario.

Y, por supuesto, no podía faltar el lujo. Adornos de Prada, piezas exclusivas y un ornamento con forma de Karl Lagerfeld elevan el árbol a otra dimensión, conectándolo directamente con el mundo de la moda.

El resultado es un árbol con muchísimo gusto, imaginación y personalidad. Un árbol que no busca gustar a todo el mundo, sino ser fiel a quien lo ha creado.