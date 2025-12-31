Berto González 31 DIC 2025 - 13:42h.

Siete rituales recomendados por Esperanza Gracia que invitan a comenzar el 2026 atrayendo suerte, amor, salud y prosperidad en el trabajo a través de gestos simbólicos y fáciles de realizar en Nochevieja

Marta Riumbau ajusta sus cuentas pendientes antes de terminar el año: "Cosas que he ido procrastinando"

Compartir







Empezar un nuevo año siempre viene acompañado de deseos, propósitos y pequeños gestos simbólicos que buscan atraer lo mejor de los meses que están por venir. Para muchas personas, la Nochevieja es un momento cargado de significado en el que tradición y la esperanza de que llegue la forturna a nuestras vidas van de la mano. Por ello, la astróloga Esperanza Gracia recuerda una serie de rituales que ayudan a abrir el camino a la buena suerte, la prosperidad y el bienestar. Siete gestos sencillos y fáciles de poner en práctica que pueden convertirse en los aliados perfectos para comenzar el 2026 con la mejor energía posible.

Los siete rituales de la buena suerte para empezar 2026

Uno de los rituales más conocidos para atraer la abundancia está relacionado con la mesa de Nochevieja. Siguiendo una antigua tradición italiana, Esperanza Gracia aconseja comer lentejas en la última cena del año. Este alimento, asociado simbólicamente a las monedas por su forma, representa la prosperidad y la estabilidad económica. Tomarlas antes de despedir el año es, según esta creencia, una manera de pedir que el dinero no falte nunca durante los próximos meses.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio retoma un importante hábito como cierre de año y propósito de 2026

El segundo ritual pone el foco en el cuidado personal y la salud. La astróloga recomienda estrenar una pastilla de jabón y lavarse las manos con ella justo al terminar las doce campanadas. Al día siguiente, el 1 de enero, lo ideal es ducharse utilizando ese mismo jabón. Este gesto implica un nuevo comienzo, limpio y renovado, y se asocia al deseo de mantener el bienestar físico y emocional a lo largo de todo el año.

La purificación del hogar también tiene un papel importante en estos rituales. Quemar incienso durante la noche de Fin de Año es una práctica muy común para limpiar energías negativas acumuladas y atraer vibraciones positivas. Según Esperanza Gracia, recorrer la casa con el humo del incienso ayuda a crear un ambiente armonioso y propicio para que la suerte y las buenas oportunidades lleguen a nuestra vida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El cuarto ritual está ligado al amor y la pasión. Vestir alguna prenda de color rojo durante la última noche del año es una de las tradiciones más populares. Este color, asociado a la fuerza vital y a los sentimientos intensos, simboliza el deseo de que el amor, la ilusión y la energía emocional estén presentes durante todo el nuevo año.

Otro gesto cargado de simbolismo es colocar muérdago o acebo en la puerta de casa. Estas plantas, tradicionalmente vinculadas a la protección y la buena fortuna, se convierten en protagonistas de un ritual romántico. Besar a la pareja bajo el dintel decorado con estas ramas representa el deseo de fortalecer el vínculo y de que el amor sea duradero y estable durante los próximos doce meses.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La forma de entrar simbólicamente en el nuevo año también tiene su importancia. Esperanza Gracia aconseja que, una vez finalizadas las doce campanadas, se dé un paso adelante con el pie derecho. Este gesto sencillo simboliza avanzar con buen pie hacia el futuro y dejar lo negativo atrás, comenzando el año con determinación y optimismo.

Por último, el dinero vuelve a estar presente en el séptimo ritual. Al tomar las uvas de la suerte, se recomienda llevar dinero en los bolsillos. Este acto simboliza la llamada a la prosperidad, a la fortuna y a la intención de atraer estabilidad económica y oportunidades laborales durante el año que comienza.

Más allá de las creencias de cada uno, estos rituales forman parte de una tradición común que invita a empezar 2026 con ilusión, esperanzas y un mensaje positivo hacia uno mismo. Una serie de rituales fáciles de realizar que, según Esperanza Gracia, ayudan a conectar con la buena suerte y a mirar al futuro con confianza.