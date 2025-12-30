Equipo Outdoor 30 DIC 2025 - 09:03h.

La influencer ha activado un plan para tachar de su lista, antes de acabar el año, todas aquellas tareas que ha ido procrastinando durante los últimos meses

La original costumbre de Marta Riumbau y su familia en Navidad: "Bienvenidos a las Olimpiadas"

Compartir







Marta Riumbau se ha sincerado sobre la particular ''neura'' que la invade cada vez que se acerca el fin de año. Lejos de relajarse, la influencer ha activado un plan para tachar de su lista todas aquellas tareas que ha ido procrastinando durante los últimos meses y que son sus cuentas pendientes.

Con la naturalidad que la caracteriza, la creadora de contenido ha revelado a sus seguidores esa necesidad imperiosa de ponerse al día antes de las campanadas. "No hablo de aprender a tocar el piano en una semana", bromeaba, "sino de esas cosas que he ido procrastinando".

El primer gran reto de su lista ha sido poner orden en su rincón de belleza, el tocador. Aunque esta tarea no figuraba inicialmente en su hoja de ruta, Marta Riumbau ha sentido la necesidad urgente de despejar la superficie de su mueble blanco, que se encontraba invadida por infinidad de productos cosméticos. Así ha logrado recuperar el espacio necesario para disfrutar de sus rutinas diarias.

Pero la limpieza no se ha quedado solo en el interior. La ex de Diego Matamoros ha salido al jardín para enfrentarse a la caseta exterior donde guarda los adornos de Navidad. Con rodillo en mano y un diseño de rayas verticales en tonos rojos y verdes, la creadora de contenido ha transformado una estructura de madera básica en un rincón que parece sacado de un cuento navideño. "En otro vídeo lo veréis terminado y decorado", ha prometido a sus seguidores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Incluso los detalles que pasan más desapercibidos han tenido su lugar en esta maratón. La catalana ha reubicado el espejo del aseo de la planta baja, que estaba colocado excesivamente alto. Con la ayuda de un taladro y mucha precisión, ha bajado el espejo a una altura más funcional, demostrando que no hay tarea que se le resista cuando se propone mejorar su hogar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y lo mismo ha hecho con su armario, la influencer no es que sea especialmente metódica, pero ha querido "ser realista" y poner en orden su ropa sin ser especialmente detallista. "Voy a ser práctica y feliz", ha reconocido después de poner sus prendas por tipología. ¡Todo un avance! Ya que ella misma ha reconocido que es de esas personas que deja la ropa encima de la mesa varios días cuando la saca de la secadora.

Marta Riumbau despide el año demostrando que el orden y la creatividad son sus mejores aliados para empezar de cero. Y anima a sus seguidores a no dejarse llevar por la pereza y cerrar ciclos pendientes y así empezar con buen pie en el Año Nuevo.