Fiesta 01 ENE 2026 - 20:40h.

Miguel Frigenti revela cuál ha sido su mayor metedura de pata: “Tuve una polémica”

Sergio Garrido explota contra Terelu Campos por lo que ha dicho de él en plató y le lanza una advertencia

Compartir







Durante 2026 muchos de nuestros famosos se van a embarcar en el mundo literario y van a publicar sus memorias. Entre ellos podemos encontrar a Iñaki Urdangarin o Edmundo Arrocet. El que fuera pareja de María Teresa Campos ha afirmado que en el libro se centrará en la relación que tuvo con la presentadora.

"Tanto Terelu como Carmen Borrego pasaban de María Teresa, según me contaba él entre lágrimas. No las veía mucho", afirmaba Miguel Frigenti al hablar del concurso que compartió con el humorista y de las confidencias que se contaban. Según informaciones que han compartido los colaboradores del programa, Edmundo solo dedicaría "dos páginas para las hijas".

Aún no han salido estas memorias y ya están dando de qué hablar en los platós de televisión. Iván Reboso ha explicado que no importa realmente que hable de Terelu y Carmen en el libro: "Va a darles donde más duele porque va a hablar de su madre", contaba.

Kike Calleja estalla contra Miguel Frigenti

Este comentario sobre la relación entre las Campos ha hecho que el colaborador, Kike Calleja, haya arremetido contra Miguel Frigenti y Bigote Arrocet: "No es verdad. Es un mentiroso. ¡Qué pena tener que hablar de eso!", decía muy molesto con el chileno.

"Me parece muy triste que un cómico y artista de la talla de Bigote Arrocet tenga que escribir un libro hablando de la etapa que compartió de María Teresa Campos, cuando tiene una larga trayectoria", comentaba Amor Romeira: "Me parece que es reducirte a ti mismo a una etapa de tu vida", terminaba.

La 'metedura de pata' de Miguel Frigenti

Este 2025 ha sido también un año lleno de polémicas y 'meteduras de pata' para nuestros colaboradores y todos los famosos de nuestro país. Una de ellas la protagonizó Miguel Frigenti, el cuál la ha recordado en el programa y han hablado de ella sin ningún tapujo. "Yo tuve un problema con una chica de un reality, en la que los dos nos enzarzamos en una polémica", comenzaba él.

Durante este enfrentamiento, ambos dijeron cosas muy feas hacia el otro y, a pesar de que Frigenti pidió disculpas públicamente, "es algo que siempre se queda ahí", refiriéndose a las redes sociales: "La gente siempre lo utiliza para intentar desmerecerme y la gente cambia", afirmaba. Además, ha dicho que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a rectificar. A pesar de todo, esto ha sido un aprendizaje para el colaborador en el último año.

Por su parte, Kiti ha defendido que si tienes una gran "exposición pública" tienes que medir las palabras y qué discursos lanzas a tu audiencia, refiriéndose a la polémica de María Pombo: "Se puede entender que no a todo el mundo le gusta la lectura, pero foméntala", terminaba.