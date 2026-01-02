Ana Arévalo visita el plató de 'El tiempo justo' para hacer un homenaje a su abuelo

Ana, nieta de Paco Arévalo, uno de los humoristas más queridos del país, ha visitado en plató de 'El tiempo justo' con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento, para recordar su figura y algunas anécdotas que vivió junto a él.

"Han sido años muy duros, él era la persona que levantaba a todos, la alegría de la familia. Lo pasado muy mal, éramos uña y carne... fue todo tan repentino que me ha costado mucho asimilarlo", relataba Ana al hablar de cómo ha sido este tiempo desde la muerte de su abuelo, aunque confesaba que ahora está mejor: "Estoy feliz porque he conseguido recordarle como él se merecía, con una sonrisa. Creo que cuando pierdes a alguien que quieres tanto nunca llegas a superar su muerte, pero sí que aprendes a vivir con ello y es el punto en el que estoy ahora mismo".

Ella recordaba cómo su abuelo tenía era alegría tan característica también cuando se apagaban las cámaras: "Iba por las calles de valencia con una escúter, contando chistes a todo el mundo por la calle, todo el mundo riéndose con él". Momento en el que sonreía al relatar esto.

Pero todo lo contrario le generaba una pregunta sobre Malena Gracia y recuerdo que tiene sobre ella: "Estoy muy harta de este tema, ha manchado muchísimo la imagen de mi abuelo y creo que no se lo merece. Le ha hecho mucho daño en vida, eso es lo que me duele, el sufrimiento que le ha causado a él".

Y llegaba a contar algo que no había hecho antes, como ella misma confirmaba: "Hable con mi abuelo cuando ellos lo dejaron, me llamó para darme la razón. Me contó el motivo de la ruptura fue que ella le dijo a él que esa relación no le estaba saliendo rentable porque no le salían televisión. A mí que me expliquen que eso es amor, yo siempre se lo decía, no quería tener trato con ella".