Juan Carlos Losa, el que iba a ser diseñador de Marta López en su boda, entra en directo en 'El tiempo justo'

El tenso cara a cara entre Miguel Frigenti y Marta López en plató: "Es una pelota y un poco convenida"

Compartir







Juan Carlos Losa, el que fuera casi decorador en la boda de Marta López, ya dejaba claro en el momento del enlace de la colaboradora que ella tenía una supuesta deuda con él de 700 euros, el que parece querer llegar hasta el final para recuperarlos. Tanto es así que, en el último programa del año 2025 en 'El tiempo justo' ha querido entrar en directo para volver a decirle lo que piensa.

"Realmente me debe una miseria con todo lo que se hizo para su evento, de todos los honorarios que se hicieron para ella y el después cuando iba a ser su enlace", comenzaba diciendo esto, lo que hacía reaccionar a Marta: "Ganar 700 euros me cuesta mucho, yo no le voy regalando nada a nadie y no le debo nada a nadie. Que no hay nada, no había ningún acuerdo de que si no me hacía el evento tuviera que pagar nada".

Juan Carlos le anunciaba algo en pleno directo: "Todo lo que tengas que decir lo vas a tener que decir en un juzgado, ella tiene una demanda de reclamación de la cantidad de los honorarios, vas a recibir una querella por mi abogado. Ayer se le interpuso una querella por calumnias e injurias, que recibirá en breve".

"Qué desgracia tengo de haberte encontrado a ti, que conste que ya interpuso una demanda que no ha sido admitida a trámite, ya está bien, tampoco engañemos a la gente", decía muy enfadada Marta López, que estallaba con esto: "Llevo un año aguantando a este señor diciendo mentiras, no es verdad. Que me deje en paz y se busque la vida. No me levanto de aquí por respeto a mis compañeros, ya está bien, es que es mentira".

Pero el diseñador insistía: "Te reto a ir a tu programa de televisión con todas las pruebas necesarias para callarte la boca". Generándose un tenso momento en este último programa del año de 'El tiempo justo'.