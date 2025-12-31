Joaquín y Alejandra Prat recuerdan a su padre en el plató de 'El tiempo justo'

En un especial último programa del año 2025, 'El tiempo justo' quería recordar junto a Joaquín Prat y su hermana Alejandra, el momento en el que su padre daba las campanadas para entrar en 1993, algo que ambos recordaban con emoción en sus ojos y hacía que ambos dedicasen unas bonitas palabras sobre su progenitor y recordasen cómo era para ellos este momento.

Joaquín Prat recordaba una anécdota que vivió su padre en aquellas campanadas: "Ese año, mi padre no escuchaba los cuartos y se equivocó y toda España detrás a la hora de comerse las uvas. Desde entonces, siempre había un regidor que marcaba cuando eran los cuartos porque no escuchaban bien y no podían diferenciar bien los cuartos de las campanadas".

"Daba las uvas y volvía enseguida a casa, su familia era lo primero"

Además, recordaba cómo era para ellos que su padre viviera este especial momento: "Era una putad* quedarse sin papá en Nochevieja, la ausencia de un padre en una noche tan especial, pero le veíamos en la tele". Como también lo hacía Alejandra: "Cenábamos prontísimo porque él se quería ir para no llegar tarde, era muy profesional y estar siempre el primero. Daba las uvas y volvía enseguida a casa, para él su familia era lo primero. Las del 95 todavía las veo y se me encoje un poco el corazón porque fueron las últimas". Y nuestro presentador relataba cómo conseguía volver tan pronto a casa con lo complicado que es el tráfico de ese día.

Antonio Rossi preguntaba a ambos si han podido volver a ver vídeos de su padre. Alejandra aseguraba que "sí" y "muchos" porque le encanta poder escuchar su voz, mientras Joaquín explicaba que le costó poder hacerlo una década: "Ahora lo normalizo, pero a mí me costó mucho. Cada uno como lo gestiona... tampoco lo hemos hablado mucho. La que más notó la ausencia fue mi hermana pequeña que tenía 9 años, lo veía casi como algo lúdico, para mi no era agradable, ahora sí lo es, ahora es maravilloso, no fue fácil".