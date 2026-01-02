Alejandra Rubio, de José María Almoguera: "Todos ganan dinero menos yo"

Alejandra Rubio habla alto y claro sobre José María Almoguera, que dará una entrevista en '¡De viernes!'

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, se sienta en unas horas en el plató de ‘¡De viernes!’ y lo hace para hablar de todos sus frentes abiertos: el divorcio con Paola Olmedo y el distanciamiento que tiene con su prima, Alejandra Rubio.

Hay que decir que la relación de ambos se enfrió hace algunas semanas y que la cosa entre ellos está muy tensa. Él se molestó porque ella no se preocupase por su operación de corazón y, también, porque Alejandra Rubio dijera, muy rotunda, que no lo iba a invitar al cumpleaños de su hijo en común con Carlo Costanzia.

Todos estos asuntos los tratará el hijo de Carmen Borrego en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, pero ¿Qué opina su prima de que se siente en un plató de televisión para hablar del ‘conflicto’ que ambos tienen abierto? Ella misma ha respondido alto y claro en ‘Vamos a ver’, donde trabaja como colaboradora.

Alejandra Rubio y su pulla a José María Almoguera

La hija de Terelu Campos ha asegurado que no necesita una “explicación” del motivo por el que José María Almoguera se sienta en ‘¡De viernes!’ y solo espera que acuda al programa de las noches de Telecinco con una “buena” actitud: “Tampoco ha pasado nada grave y esto se está yendo de las manos”, decía.

Al ver que Alejandra Rubio estaba molesta, Adriana Dorronsoro le ha formulado la pregunta de si se planteaba dar alguna entrevista: “Al final todo el mundo gana dinero menos yo. Y no gano dinero por mis principios”, respondía, con una frase que servía de zasca para algunos miembros de su familia.

“Yo no gano dinero así. Me cuesta enfrentarme a colaboradores como los de ‘¡De viernes!’. No estoy preparada y no sé si voy a saber salir del pasado y, como sé que me cuesta, pues no lo hago”, respondía, a pocas horas de que su primo sí se siente a conceder una entrevista.