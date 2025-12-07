Fiesta 07 DIC 2025 - 20:54h.

En el programa de ayer de 'Fiesta', Ana María Aldón explotaba contra Gloria Camila, lanzándole una durísima advertencia. El motivo del enfado de la diseñadora fueron las palabras de la hija de Ortega Cano en 'El tiempo justo' sobre el conocido como 'vestido de la discordia', que Ana María había vendido y por el que Gloria reclamaba un porcentaje.

En el año 2019, Ana María Aldón diseñó un vestido especialmente para Gloria Camila, hija de quien ese momento su pareja, Ortega Cano. Una prenda de ropa en la que la diseñadora invirtió muchas horas de trabajo y que hace algún tiempo vendió a una joven por 300 euros. Tras esto, la compradora de este vestido lo puso en venta en una conocida plataforma de artículos de segunda mano, cayendo en manos del programa de Joaquín Prat.

Al conocer esto, Gloria Camila aseguró en el plató de 'El tiempo justo' que ese vestido también había sido confeccionado por ella, motivo por el cual una parte del dinero le correspondía. Estas palabras sentaron fatal a la diseñadora y que estallaba como nunca: "Yo merezco respeto, no juguéis con el pan de mi familia porque yo no juego con el pan de nadie".

Gloria Camila contesta a Ana María Aldón

En el plató de 'Fiesta', Gloria Camila reacciona a las palabras de Ana María y contesta contundentemente: "Yo fui la primera que dije que el vestido era precioso. Dije de broma lo del porcentaje. Se agarra a cada cosa que digo para crear una polémica. No he dicho absolutamente nada negativo. De hecho, dije que era bastante barato para la mano de obra que llevaba. El vestido me lo puse encantadísima, lo lucí encantadísima y con orgullo dije que lo habia hecho Ana", aseguraba la hija de Ortega Cano.

Ante las preguntas de los colaboradores sobre su broma del porcentaje, Gloria insistía: "Hay que tener cuidado con todo para que no se ofenda nadie. El porcentaje, vuelvo a repetir, fue de broma porque la señora lo que hace es vender y decir que está hecho por Ana María puesto, únicamente y exclusivamente, por Gloria Camila. De broma dije que en la venta me de un porcentaje porque está poniendo mi nombre para poder venderlo. Si no lo quieres entender como una broma... Es que cada cosa mínima se aprovecha."

¿Es posible una reconciliación entre Ana María y Gloria?

Finalmente, Emma García le pregunta a Gloria Camila si se encuentra abierta a un acercamiento con Ana María y sentarse juntas para tener la conversación que tanto necesitan: "No tengo nada que hablar y con gente que además se agarra a cualquier cosa para poder atacar... No voy a seguir con esto me voy a mantener al margen. No me interesa. Que haga su vida que sea feliz y yo la mía", respondía la hija de Ortega Cano cerrando las puertas a una posible reconciliación.