El colaborador de 'Fiesta' salió de Venezuela en los 90 y ha visitado su país una única vez: "No reconocí mi país, a la gente se le secuestraba y se le mataba"

EEUU ataca Venezuela, en directo | Trump da detalles de cómo fue la detención de Maduro y afirma que se encuentra en un buque militar camino de Nueva York

Son muchos los venezolanos afincados en nuestro país que siguen con preocupación las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela y posterior captura de Nicolás Maduro. Uno de estos venezolanos que sigue las noticias con el corazón encogido no es otro que el colaborador de 'Fiesta' Aurelio Manzano.

Aurelio, que llegó a España en la década de los 90, ha compartido sus primeras impresiones con Emma García en una tarde que sin duda está siendo tremendamente difícil para él. Pese a que el periodista se muestra "feliz" con la detención de Nicolás Maduro, lo cierto es que también siente una enorme preocupación por lo que pueda pasar con sus compatriotas y en especial con su hermana y sus sobrinos, los únicos familiares con vida del colaborador:

"Estoy muy preocupado por mi hermana y por mis sobrinos. Por un lado estoy muy contento porque parece que se acaba el régimen de Maduro, pero también intranquilo porque no sé qué va a pasar con las personas que viven allí, entre ellas mi hermana y mis sobrinos que son los únicos familiares que me quedan vivos. Mi preocupación no es de ahora, yo estoy muy preocupado por las personas de allí desde hace más de 20 años, el tiempo que hace que yo salí de Venezuela, la gente me dice que tuve la premonición de salir de allí antes de que comenzara todo (...)

Cuando he conseguido hablar hoy con mi hermana lo que me ha dicho es que tiene mucho miedo porque no sabe lo que va a pasar, porque sí, no está Maduro pero sí hay otras 90 personas de su Gobierno que siguen en el poder. Yo a mi hermana le he pedido que no salgan de casa porque sé que es el único sitio en el que más o menos pueden estar seguros".

Aurelio Manzano, incapaz de contener la emoción y las lágrimas, le ha explicado a Emma García que, aunque sienta cierto alivio al ver el fin del régimen de Maduro, la incertidumbre le apena:

"Pase lo que pase en mi país, necesitaremos al menos dos generaciones para recuperar la Venezuela que yo recuerdo y que añoro. Yo solo he vuelto a mi país una vez, en el año 2008, y era una Venezuela completamente diferente donde a la gente se le secuestraba y se le mataba".

El mensaje de Aurelio a sus compatriotas de Venezuela

Aurelio Manzano no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un mensaje de ánimo a los compatriotas que viven el ataque desde el país caribeño, además de compartir con la audiencia de 'Fiesta' información que le llega directamente desde Estados Unidos:

"Personas con las que yo tengo contacto en Estados Unidos me aseguran que Nicolás Maduro ya está en Nueva York. A toda la gente de Venezuela les mando mi amor y les digo que tengan fuerza y fe porque Dios sabe por qué hace las cosas".