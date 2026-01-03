Fiesta 03 ENE 2026 - 21:00h.

La hermana del colaborador cuenta cómo se encuentran los civiles venezolanos tras el ataque militar de EEUU y la captura de Maduro

Aurelio Manzano se rompe al hablar de su familia en Venezuela: "Tengo miedo, les he pedido que no salgan de casa"

Al comienzo del programa, el colaborador, Aurelio Manzano, de origen venezolano, mostraba su gran preocupación tras el ataque militar de EEUU a Venezuela y la posterior captura del presidente, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores. En estos momentos de alta tensión y incertidumbre, la hermana de Aurelio entra en directo en 'Fiesta' para tranquilizar a su hermano y contar cómo se está viviendo la situación dentro del país.

El colaborador de televisión, con lágrimas en los ojos, explicaba cómo se sentía ante las últimas noticias: "Estoy muy preocupado por mi hermana y por mis sobrinos. Por un lado estoy muy contento porque parece que se acaba el régimen de Maduro, pero también intranquilo porque no sé qué va a pasar con las personas que viven allí, entre ellas mi hermana y mis sobrinos que son los únicos familiares que me quedan vivos".

Aurelio Manzano contaba, con la voz entrecortada, que había pasado unas últimas horas muy complicadas. "Me daba mucho miedo", decía afligido el colaborador sobre la angustia que había sufrido a lo largo de la mañana porque no conseguía ponerse en contacto con su hermana, a la que no ve en persona desde hace 16 años.

La hermana de Aurelio Manzano: "Llegamos ayer de una de las zonas que fue bombardeada"

Al final de la tarde, la hermana del colaborador conectaba en directo con el programa para hablar con su hermano y tranquilizarlo. Asimismo, nos contaba dónde se encontraba en el momento de los bombardeos: “Yo no puede escuchar bombardeo anoche porque llegué con malestar, me acosté y cuando me desperté ya había pasado toda esta situación. Gracias a Dios, llegamos justo ayer de una de las zonas que fue bombardeada", explicaba.

“Quiero que estés tranquilo, que estamos en casa. Lo mas importante son las siguientes horas. Gracias a Dios estamos en casa", le decía a Aurelio Manzano su hermana, quien además comentaba la sensación que tienen en estos momentos los civiles venezolanos: "Mucha incertidumbre. Le digo a mis hijos que aquí solo queda esperar, ver lo que pasa en las próximas horas y ahí ya veremos qué decisiones tomaremos. Estamos en el limbo. Toca esperar. Las siguientes horas que son las más importantes".