Olivia y David se han sentado en '¡De viernes!' y han recordado con emoción a su madre, la primera española en conseguir una medalla olímpica

Anita Williams desvela qué factores influyen en sus vaivenes amorosos con Montoya en '¡De viernes!': "Nadie sabe lo que hay detrás"

Compartir







Blanca Fernández Ochoa es historia del deporte español. La madrileña consiguió convertirse en la primera mujer del país en ganar una medalla olímpica, concretamente el bronce en eslalon en los Juegos Olímpicos de Albertville de 1992. Sin embargo, un 24 de agosto de 2019 desapareció sin dejar rastro, siendo hallada sin vida un 4 de septiembre del mismo año en la sierra de Guadarrama.

Sus hijos, David y Olivia, han recordado cómo fue esa intensa búsqueda para dar con el paradero de la deportista. La ciudadanía se movilizó y el país entero estaba en vilo por su desaparición. "Uno de los indicativos fue dejó a Choco y a Trufa, los perros, en casa", asegura el joven.

Según ha confesado en '¡De viernes!', eran "un pack de tres" y formaban algo "inseparable". "Yo hablaba mucho con ella. Los veranos nos íbamos fuera, había tres días que no me respondia, pasaron cuatro la llamé y al final dije donde está", relata por su parte Olivia.

Su hija comenta cómo fue el último día que compartieron con ella. "Fue un día esperactular", apostilla. En ese momento la vio "mejor que nunca". Se fueron a comer, dieron un paseo y la vieron "contenta" en todo instante. Para nada se esperaban una y otro que su madre decidiese quitarse la vida.

El hijo de Blanca Fernández Ochoa: "Se guardaba todo dentro"

"Era muy buena actriz, lo hubeise sido. Siemrpe que te veía te recibía con una sonrisa aunque después se fuese triste", recuerda David, que aclara que Blanca Fernández Ochoa nunca intentó "hacer partícipe" de sus "problemas" a sus hijos. "Mi madre era una persona súper alegre por fuera, muy noble. Se guardaba todo dentro", asegura ella.

David reconoce que en los días posteriores a la noticia de su fallecimiento escuchó cosas que no le gustaron. "Me molestó bastante, empezaba a hablar gente y es mi madre... ¿estoy viviendo en otra vida?", cuenta su hijo.