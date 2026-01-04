Fer Moreno, 'influencer' y exconcursante de 'Acapulco Shore', ha comunicado a sus seguidores la muerte de su bebé de solo dos meses

"Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre", ha escrito la 'influencer' mexicana en sus redes sociales

Fer Moreno, 'influencer' mexicana y exconcursante del reality show 'Acapulco Shore', ha anunciado a través de sus redes sociales una triste noticia. Según ha informado la creadora de contenido y modelo en sus historias de Instagram, su bebé de tan solo dos meses falleció el pasado jueves 25 de diciembre.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la joven mexicana compartía la desgarradora noticia con su millón de seguidores: "Queridos amigos. Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre".

El fallecimiento del pequeño Atlas

Tras estas duras palabras, la antigua concursante de 'Acapulco Shore' agradecía el poco tiempo que ha podido compartir con su pequeño: "Aunque el tiempo que Dios me los prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él".

Tras estas palabras y este comunicado, Fer Moreno pedía respeto a todos sus seguidores tras sufrir el fallecimiento de su bebé de solo dos meses de edad: "Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos. Agradezco infinitamente todos los buenos deseos y palabras de amor que han tenido para nosotros. Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas"

"Estamos intentando encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones. Con amor y gratitud, Fernanda Moreno", terminaba escribiendo en el comunicado la joven mexicana.

Justo después de publicar esta historia, Fer Moreno publicaba un vídeo junto al padre de su hijo en el que se podía ver a la pareja agarrada de la mano mientras veía el atardecer en una playa y se despedía de su hijo fallecido mientras los dos gritaban al cielo el nombre de "Atlas".

Además de estas dos historias publicadas en sus redes sociales, Fer Moreno también compartía con sus seguidores un carrusel de imágenes de su bebé durante estos dos cortos y breves meses de vida: "Atlas te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere. 9/10/25 – 25/12/25".

A pesar de compartir la dura y triste noticia de la muerte del pequeño Atlas, Fer Moreno no ha querido desvelar los detalles de este fallecimiento y ha pedido a todos sus seguidores respetos para poder afrontar este duro golpe.