La descendiente menor de Papuchi habla públicamente por primera vez sobre su padre: "Era divertido, guapo e inteligente"

Gloria Camila desmiente a Ana María Aldón: "No es cierto que hable con mi padre, no tienen relación"

Por primera vez, Ruth, hermana de Julio Iglesias e hija de Papuchi y Ronna, habla públicamente y responde con contundencia a muchas preguntas de ámbito personal. Desde la muerte del padre del cantante, hemos sabido muy poco sobre su segunda mujer, Ronna Keith, y de los dos hijos que tuvo con ella, que han mantenido siempre una vida muy discreta y alejada de los focos, hasta ahora.

En ‘Fiesta’ visualizamos las sorprendentes imágenes en las que Ruth rompe su silencio y contesta a muchas de las cuestiones que se han hecho a lo largo de todos estos años sobre su familia y su relación con Julio Iglesias. Con mucho humor y gran rotundidad, la media hermana del cantante se pronuncia en sus redes sociales y estalla ante todas las críticas que ha recibido.

Julio Iglesias Puga, conocido como Papuchi, se casó en dos ocasiones. La primera con María del Rosario del la Cueva y Perignat, con la que tuvo dos hijos, Julio Iglesias y Carlos Luis, y la segunda con Ronna Keith, una exmodelo norteamericana 48 años menor que él y con la que también tuvo dos hijos, Jaime y Ruth. Aunque el ginecólogo apenas pudo disfrutar de ellos, puesto que falleció cuando su hija aún no había nacido.

Tras el fallecimiento del popular ginecólogo hemos sabido muy poco sobre la vida de Jaime y Ruth. Este verano y después de 20 años apartada de los medios, Ronna Keith reaparecía en la televisión y recordaba con cariño su relación con Papuchi: "Fue amor a primera vista". Además, la exmodelo hablaba sobre sus hijos: "Ha sido muy importante para mí llevar a mis hijos a España, para que ellos conozcan la cultura, la familia y todos los amigos".

Ruth, hija de Papuchi y Ronna Keith, rompe su silencio

Después de muchos años viviendo en el anonimato, Ruth sorprendía hablando por primera vez en sus redes sociales sobre la relación de sus padres, en concreto, sobre la diferencia de edad que existía entre ambos. De manera tajante, la media hermana de Julio Iglesias defendía el amor de sus progenitores:

"Mi padre nació en 1913 y mi madre en 1966. Hay una diferencia de edad de 48 años. A algunos les cuesta entender las relaciones poco convencionales, pero las personas pueden amarse. Mi padre quería dejarle una parte de sí mismo para cuando él ya no estuviera, así que, después de unos 10 años juntos, quiso casarse y así lo hicieron", señalaba Ruth.

Además, la más pequeña de la descendencia de Papuchi hablaba con mucho cariño sobre su progenitor: "Mi padre era maduro, divertido, guapo e inteligente". Eso sí, la joven de 19 años decía omitir en todo momento la identidad y fama de su padre y su familia paterna.

La hija menor de Papuchi responde a las críticas: "Por favor, dejen de odiar"

Ruth tiene mucho carácter y así lo ha demostrado en sus redes dónde respondía con firmeza a muchas de las críticas que ha recibido: "Parad de preguntarme si tengo autismo. Probablemente me haga las pruebas", decía con ironía. "Nunca dije que mi padre fuera Stan Lee la gente solo piensa que se parece porque ambos son blancos, mayores y con gafas”, sentenciaba.

Por último, la hija de Ronna Keith y Julio Iglesias Puga lanzaba una importante petición: "Por favor, dejen de odiar y trataré de responder a cualquier otra pregunta que tengan. Entiendo la curiosidad pero, por favor, parad".