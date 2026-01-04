Fiesta 04 ENE 2026 - 18:18h.

La ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo' desvela que ha estado trabajando de auxiliar administrativo en un centro LGBTIQ+

Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo', visita el plató de 'Fiesta' para presentar su nuevo éxito. La cantante y exparticipante de 'Supervivientes 2022' nos cuenta en qué punto de su vida se encuentra actualmente y, por primera vez, hace público la importantísima decisión que ha tomado. ¡Ainhoa quiere ser mamá!

Parece que Ainhoa Cantalapiedra se encuentra en su mejor momento y así se lo hacía saber a Emma García: "Me he cansado de arrastrar el cadáver, de viajar mucho y ver a todo el mundo quejándose de todo. La vida está para vivirla en vez de para quejarse". Aunque, para llegar a este punto de su vida, la cantante confesaba que ha hecho un trabajo personal muy fuerte y duro.

Ainhoa comparte su gran sueño de convertirse en madre: "No lo he dicho nunca en público"

Durante la entrevista, Ainhoa Cantalapiedra se sinceraba y con mucha ilusión contaba la decisiva determinación que ha tomado en su vida: "Quiero contar una cosa que no lo he dicho nunca en público. Quiero ser mamá soltera", desvelaba con una amplia sonrisa en el rostro la cantante.

Aunque esta no es la única decisión de gran importancia que ha tomado la cantante en su vida sino que, además, Ainhoa desvelaba: "He tomado la decisión este año de trabajar cara al público y he estado trabajando en un centro, además entregada a mi publico LGBTQ+. Estaba de auxiliar administrativo. He estado todo un año", contaba la invitada.

Durante este año trabajando en el sector administrativo, varios fans de la cantante la han reconocido en su puesto de trabajo y le pedían fotos. Una situación que a la cantante le ha servido mucho en lo personal: "Estoy súper orgullosa de haber hecho eso porque por un niño, por ser mamá soltera lo que sea, pero también por trabajar mi ego y demostrar que todos somos iguales".