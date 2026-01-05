Lidia González 05 ENE 2026 - 11:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si va a crear contenido sobre su hijo en redes sociales

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano muestran por primera vez la cara de su bebé

Compartir







Fiama Rodríguez acaba de convertirse en madre y tiene que comenzar a decidir algunos temas muy importantes sobre la vida de su pequeño. Después de relatar el “susto” por el que tuvo que ir con su bebé al hospital, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia la decisión que ha tomado sobre exponer a su hijo en redes sociales. Conocedora de que es un tema muy polémico y de todo lo que puede generar, la influencer habla sin tapujos y explica qué es lo que va a hacer ella al respecto. ¡No te pierdas lo que cuenta en su canal de mtmad, en Mediaset Infinity!

Una de las principales inquietudes de los seguidores de la creadora de contenido es saber si va a compartir imágenes de su pequeño en redes sociales. Por este motivo, la canaria ha dado el paso de sentarse frente a las cámaras para opinar sobre este tema y contar qué es lo que va a hacer con la imagen pública de su hijo. “Hay muchos datos que no quiero compartir”, comienza diciendo la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

La influencer ha querido que todas las personas que han estado apoyándola durante este tiempo y el complicado proceso que ha vivido puedan ver la cara de Thiago; sin embargo, también ha querido aclarar si va a ser la última vez que lo muestre de manera pública o si va a crear contenido sobre su hijo en las redes sociales. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha hablado de sus grandes miedos como madre, confiesa si va a taparle la cara a su pequeño si sube alguna publicación.

Fiama Rodríguez se emociona al hablar de sus primeros días como madre

Fiama Rodríguez se sienta frente a las cámaras de mtmad para abrirse en canal y sincerarse como nunca sobre el sueño que acaba de cumplir. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se emociona al hablar de sus primeros días como madre y confiesa cómo está llevando con su pareja convertirse en padres primerizos. Muy ilusionada, la creadora de contenido le dedica unas emotivas palabras a su pequeño y le manda un importante mensaje.

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano protagonizan uno de los capítulos más especiales del canal de mtmad de la influencer al presentar a su hijo Thiago a todos sus seguidores. Después de tanto tiempo acompañándolos en el embarazo, han querido compartir este emotivo momento. Sin embargo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido aclarar si va a enseñar la cara de su hijo en sus redes sociales de ahora en adelante. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han dicho en ‘Ya eras todo’, su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!