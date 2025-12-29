Equipo mtmad 29 DIC 2025 - 12:43h.

Fiama Rodríguez relata el que ha sido uno de los momentos más complicados de sus primeros días como madre

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano han protagonizado un momento de lo más tierno al presentar a su bebé por primera vez en Mtmad. La que fue protagonista de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir con los seguidores todo su embarazo y no quería despedirse de su canal ‘Ya eras todo’ sin mostrar la cara del pequeño Thiago.

Muy feliz y completamente enamorada de su primer hijo, la influencer ha contado con pelos y señales cómo han sido sus primeros días como mamá, los mejores y peores momentos de la maternidad y, también, ha detallado un episodio que vivieron hace unos días y por el que acabaron en el hospital.

Fiama Rodríguez relata por qué acudió con su hijo al hospital

“¿Habéis acudido al pediatra por algún motivo?” era la pregunta que animaba a Fiama Rodríguez a contar un episodio complicado que vivieron en los primeros días de su hijo, Thiago. Para tranquilizar a los espectadores, ha contado que el pequeño se encuentra “genial” ahora, pero que tuvieron “un sustito” hace unos días.

La que fuera pretendienta en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha relatado que notaron que algo no iba del todo bien y tuvieron que llevar al pequeño al hospital: “Empezaron a hacerle pruebas”, declaraba la recién estrenada mamá en su canal ‘Ya eras todo’ en Mtmad.

“Lo dejaron ingresado. Esa noche no la pasé nada bien por la preocupación de que no fuera a más”, relataba, aún recordando la preocupación que llegó a tener en ese momento por su pequeño. “Ya está muchísimo mejor”, explicaba.

Sin embargo, pese a que todo saliera bien, a Fiama Rodríguez le sigue quedando algo de miedo: “Si yo ya era hipocondríaca conmigo, imagínate con el niño… Todo se eleva al mayor exponente”, declaraba, tras explicar qué fue lo que le ocurrió al pequeño y el motivo por el que acabaron en el hospital con él.