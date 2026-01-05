Lidia González 05 ENE 2026 - 12:54h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, entre lágrimas, se sincera sobre el peor episodio que ha vivido en 2025

Oriana Marzoli habla de su gran cambio físico

Oriana Marzoli ha hecho una breve parada en sus vacaciones para explicar cómo se siente de cara al nuevo año y también ha recordado uno de los momentos más complicados que ha vivido en este que deja atrás. Después de tomar una importante decisión sobre su relación con Facundo González, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se rompe al hablar de la dura pérdida que ha sufrido en este año. Sin poder contener las lágrimas, la creadora de contenido explica el batacazo que ha vivido y en qué punto de su duelo se encuentra. ¡Descubre cómo se siente la influencer en su capítulo de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha vivido momentos fascinantes a lo largo de este año, lo cierto es que la venezolana ha tenido que afrontar uno de los episodios más difíciles de su vida. La muerte de su perro Cocco, a quien dedicaba unas emotivas palabras tras descubrir su enfermedad, ha sido un hecho que a marcado su vida y del que aún no se ha recuperado. Muy emocionada al recordarlo, admite: “Todavía sigo llorando”.

“Me pasó lo peor que me podría pasar”, asegura la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’. Además, la creadora de contenido ha explicado la conversación que ha tenido con su psicóloga al respecto y se sincera sobre en qué punto del duelo se encuentra. Siempre acompañada de su novio, Facundo González, confiesa cómo se siente al hablar públicamente de este tema.

Facundo González apoya a Oriana Marzoli al hablar de su pérdida

Aunque la influencer apenas podía hablar de este fatídico episodio que ha vivido, ha tenido a su lado uno a uno de sus pilares fundamentales: su novio. Facundo González apoya a Oriana Marzoli al hablar de la dura pérdida que ha sufrido. Su pareja, que también fue una pieza fundamental durante toda la enfermedad de Cocco, le da unas bonitas palabras de aliento: “Está con nosotros”.

Oriana Marzoli se sincera frente a las cámaras de mtmad de su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, sobre todo lo que ha ocurrido en este año. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se abre en canal para hablar de la muerte de su perro Cocco y de todo lo que ha supuesto para ella. Muy emocionada, la influencer explica que ha sido el peor momento que ha vivido. ¡Descubre en qué punto se encuentra en su capítulo de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity!