Oriana Marzoli cuenta toda la verdad sobre sus operaciones y retoques estéticos después de haber sido cuestionada sobre este tema a lo largo de su carrera televisiva. Muy cansada de todo lo que se dice sobre ella, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha dado un paso al frente para hablar sobre ello. Por este motivo y después de retirarse un retoque en el rostro, la influencer comenta su gran cambio físico y explica cuáles de estos aspectos son consecuencia de la medicina estética. ¡No te pierdas lo que ha dicho en Mediaset Infinity!

Aunque la creadora de contenido ha confesado algunas intervenciones, como la operación de pecho de la que se arrepiente, todavía quedan muchas dudas sobre ella que ha querido resolver de una vez por todas. “Empecé en televisión con 19 años”, comienza diciendo haciendo alusión al gran periodo de tiempo que lleva exponiéndose frente a las cámaras. Sin ningún tipo de completo, la venezolana comienza a enumerar los retoques que se le achacan y cuáles de ellos son reales.

De esta manera, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha aclarado si se ha realizado una rinoplastia, si se ha hecho “foxy eyes”, si se ha sometido a una bichectomía o si tiene alguna operación estética en el cuerpo además de su pecho. Además, ha desvelado los grandes trucos que se esconden detrás de su transformación física: “Dicen que me he operado el careto entero”.

Oriana Marzoli ya ha confesado la operación estética de la que más se arrepiente y, después de acudir a una clínica a realizarse un nuevo retoque, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ admitido cuál es la que nunca se haría. La creadora de contenido lo tiene muy claro y no ha dudado a la hora de explicar los motivos por los que ha tomado esta decisión: “No quiero que me vuelva a pasar una cosa así”.

Oriana Marzoli ha querido acabar con todos los rumores que se han extendido sobre ella sobre su aspecto físico desde que saltase a la fama. La que fuera tronsita de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha contado, con todo lujo de detalles, las operaciones y los retoques a los que se ha sometido, zanjando de esta manera todo lo que se ha dicho sobre ella. Además, hace una reflexión sobre las personas que ocultan que se han realizado algún tratamiento de medicina estética. ¡Descubre toda la verdad sobre el aspecto de la influencer en Mediaset Infinity!