Carlos Otero 05 ENE 2026 - 17:58h.

Nuestro colaborador Carlos Otero ayuda a Melchor, Gaspar y Baltasar a hacer el reparto de regalos entre los rostros de Mediaset

Marieta Díaz y Suso Álvarez desvelan la fecha y el lugar de su boda: "Empieza la cuenta atrás"

Compartir







Ha llegado la mágica noche de los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente son tres monarcas de naturaleza generosa y suelen cumplir con los deseos que les pedimos en nuestras cartas. Sin embargo, los niños malos reciben carbón como castigo por su comportamiento. Como Melchor, Gaspar y Baltasar tienen unos días ajetreados, hemos realizado un pequeño listado de los telecinqueros que deben figurar en uno y otro grupo.

Regalitos para los que mejor se han portado

Marieta Díaz, por su gran cambio

La Marieta que conocimos hace dos años en 'La Isla de las Tentaciones' y la actual colaboradora de Telecinco no parecen la misma persona. La que llegó a Villa Playa era una joven impulsiva, de carácter intratable y poco refinada. La influencer de Elche mantiene su naturaleza genuina, pero es mucho más sensata y centrada. Esperamos que Sus Majestades de Oriente lo tengan en cuenta y actúen en consecuencia. Suso Álvarez, como tendrá algo que ver, también merece un buen cargamento.

Jorge Javier Vázquez, por su versatilidad

Jorge Javier Vázquez ha demostrado, un año más, por qué es el Rey de la pantalla. Durante el 2025 nos ha emocionado con sus historias del 'Diario de Jorge' y nos ha divertido con su papel de conductor de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano'. Además, nos ha encantado verlo en 'Hay una cosa que te quiero decir'. Tanta profesionalidad merece una buena montaña de regalos.

PUEDE INTERESARTE Miguel Frigenti estalla contra Kiko Rivera y desmonta el comunicado sobre su separación de Irene Rosales

Canal de Whatsapp de Telecinco

Montoya, por ser una revelación

Nos encanta que el universo de personajes de Telecinco no deje de crecer y este año lo ha hecho de manera extensiva gracias a Montoya. Su paso por LIDLT y 'Supervivientes' ha dejado claro que es un personajazo que rompe moldes y ese talento seguro que es muy bien valorado en tierras de Oriente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Gloria Camila, por su educación

Hay que decirlo bien claro: Gloria Camila no se calla una, pero siempre mantiene las formas. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano es un valor seguro para cualquier tertulia o para participar en un reality porque no se corta un pelo. Pero, a la vez, es respetuosa y educada en sus actos y expresiones. Así que, por ese equilibrio tan difícil de conseguir, regalitos para ella.

Makoke, por su paciencia

Lleva más de 30 años en televisión, pero hemos tenido que esperar a verla en 'Supervivientes' para acabar rendidos ante su personalidad y desparpajo. El paso de la rubia por los Cayos Cochinos ha cambiado la imagen pública de la exazafata de Telecupón para mucho mejor y eso también se nota la noche del 5 al 6 de enero. ¡Enhorabuena, Makoke!

Carbón como correctivo

Miguel Frigenti, por defender argumentos imposibles

Miguel Frigenti es un colaborador excepcional. Es un maestro de los debates y las tertulias y consigue llevar como nadie cualquier conversación. Eso sí, a veces es tan apasionado que elabora discursos y argumentos totalmente imposibles. Para que recapacite un poco, le mandamos unos cuantos trozos de carbón, aunque sea del de azúcar.

Adara Molinero, por dejar los realities

La decisión de Adara Molinero de abandonar la televisión es imperdonable. La exazafata de Alcobendas ha sido un valor en alza en todos y cada uno de los formatos en los que ha participado y, de buenas a primeras, dice que se marcha. ¡Nos ha dejado más colgados que un jamón! Es una decisión equivocada y, por tanto, le mandamos un arsenal de carbón a su casa.

Alejandra Rubio, por sus salidas de tono

Alejandra Rubio es una mujer muy impulsiva y temperamental. Muchas veces esa naturaleza visceral juega en su contra y no son pocas las ocasiones en las que sus compañeros le han dicho que va un poco desubicada. Seguro que ella ya ha puesto de su parte para corregirlo, pero no sería extraño que los Reyes le dejasen un poco de carbón como recordatorio.

Sofía y Kiko, porque tienen de todo

Vale, puede que haya algo de envidia en este párrafo... ¡pero es que Kiko Jiménez y Sofía Suescun no necesitan regalos! Tienen una casa magníficamente decorada, se han comprado una vivienda en la playa, se van de vacaciones a lugares imposibles y siempre visten de manera impecable. Creemos que lo único que no tienen en casa es carbón, así que un saquito de este material para ellos.

Tamara, la hermana de Michu, por conflictiva

En el año 2025 dijimos adiós a uno de los personajes más queridos y simpáticos del universo mediasetero, la eterna pareja de José Fernando Ortega, Michu. Su hermana Tamara no tardó ni 24 horas en pasearse por los platós arremetiendo contra todo el mundo: la difunta, su familia, los Ortega Cano...

Llevar una energía tan negativa no es bueno y seguro que con un poco de carbón le permite reflexionar y cambiar.