27 AGO 2025

El exconcursante de 'GH Dúo' estalla e intenta desmontar el comunicado del hijo de Isabel Pantoja confirmando su ruptura

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común

Miguel Frigenti estalla y carga duramente contra Kiko Rivera, cuya sinceridad en su comunicado confirmando su separación de Irene Rosales, ha puesto seriamente en duda. El exconcursante de 'GH Dúo' ha analizado punto por punto el escrito del hijo de Isabel Pantoja mientras se suma a la idea de que ChatGPT podría haberlo escrito.

El periodista y colaborador de distintos programas y formatos de Telecinco no se ha cortado ni un pelo a la hora de cuestionar el comunicado de Kiko, que "desde la madurez", ha escrito una profunda carta con la que confirma el fin de su matrimonio con Irene Rosales.

Una ruptura que se habría producido de mutuo acuerdo y en la que no habría habido infidelidades, según ellos mismos adelantaban a 'Semana' antes de que Kiko confirmase la noticia en sus redes.

A través de sus stories de Instagram y de X, la antigua red social de mensajería instantánea conocida como Twitter, Frigenti carga contra él e intenta desmontar su comunicado apoyándose en la hemeroteca. El tertuliano no solo le acusa de no haber escrito este comunicado, sino que también se atreve a poner en duda que su ruptura haya sido amistosa y sin terceras personas de por medio.

"No voy a comercializar con mi vida privada", dice parafraseando al cantante, que para él, es "la misma persona que ha vendido a su madre, su hermana y su prima en platós y redes sociales".

"No ha habido terceras personas: La hemeroteca no dice lo mismo y los hechos pesan más que las palabras", continúa mientras recuerda el pasado del hermano de Isa Pantoja.

"Por cierto, el comunicado parece redactado por un community manager de frases positivas. Mucho discurso de paz mental, pero cero autocrítica", prosigue un tajante Frigenti, que podría estar posicionándose con sus palabras a favor de Irene Rosales, quien en este tiempo se habría sentido "muy sola".

"¿De verdad lo ha escrito él? Si me dicen que este texto es de Paulo Coelho me lo creo. Lástima que detrás del postureo zen haya una realidad bien distinta", ha sentenciado el también exconcursante de 'Secret Story'.