Marieta Díaz y Suso Álvarez desvelan la fecha y el lugar de su boda: "Empieza la cuenta atrás"
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el colaborador anuncian la ubicación y el día en el que celebrarán su boda
Marieta da detalles de su luna de miel con Suso Álvarez: "No sabemos bien cómo hacerlo"
Marieta Díaz y Suso Álvarez comienzan el año dando una noticia de lo más esperada. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el colaborador de Telecinco, que comenzaban su relación hace un año y medio, pasarán muy pronto por el altar para darse el 'sí, quiero'. Un evento muy especial para la pareja sobre el que hoy nos desvelaban la fecha y el lugar a través de un romántico vídeo de estética cinematográfica.
Este verano, Suso y Marieta compartían mediante sus redes sociales la feliz noticia de su boda, permitiendo sus seguidores ser testigos del emotivo y especial momento de la pedida de mano. Desde entonces, la pareja ha hablado en más de una ocasión sobre los preparativos, desvelado desde el dineral que se van a gastar hasta quiénes serán los invitados. Sin embargo, hasta hoy, la ubicación y el día en el que se celebrará la ceremonia eran toda una incógnita.
La ganadora de 'GH DÚO', respondía hace un par de días a varias preguntas de sus seguidores sobre su boda. Entre otros datos, Marieta desvelaba las ideas que están barajando para su luna de miel: "Mi idea es unos 5 días de safari (no sé a dónde). De ahí irnos a Tailandia (unos 10-15 días) y, por último algo de relax como Maldivas unos cuatro días, pero ni idea". Además, Marieta lanzaba una cuenta atrás para anunciar la fecha de la boda.
Marita y Suso revelan cuándo y dónde será su boda
Hoy, la cuenta atrás llegaba a su fin y, por ende, la pareja revela cuándo y dónde será su boda. Una noticia que han decidido comunicar de una manera muy especial. Como si de una película romántica se tratase, Suso y Marieta publicaban en sus redes sociales un romántico tráiler en el que se les podía ver a ambos vestidos de blanco, corriendo de la mano entre acantilados y impresionantes paisajes costeros.
"Empieza la cuenta atrás. Agradecidos de compartir cada detalle con vosotros", escribía la pareja en la publicación de este espectacular vídeo en el que al final daban a conocer que el día en el que se convertirán en marido y mujer será el 3 de julio de 2026, exactamente dentro de 6 meses.
No solo esto, sino que, además, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el exconcursante de 'Gran Hermano 16' confirmaban la provincia española en la que celebrarán el que será uno de los días más importantes de sus vidas. ¡Suso y Marieta han tomado la decisión de casarse en Toledo!