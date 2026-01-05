Alexia Rivas carga contra Amador Mohedano en 'El tiempo justo' tras sus palabras

Gloria Camila defiende a su tío, Amador Mohedano, por segunda vez

La bronca entre Miguel Frigenti y Gloria Camila tras las críticas de Amador Mohedano en 'El tiempo justo': "No vas a venir a darme lecciones"

Compartir







La semana pasada Amador Mohedano habría criticado a algunos de los colaboradores de 'El tiempo justo', concretamente a Miguel Frigenti y Alexia Rivas. Unas palabras que no han sentado bien en el plató del programa y que todos los compañeros han rechazado. El primero de ellos protagonizó un enfrentamiento con la sobrina de Amador, Gloria Camila, tras atacar a su familia por lo que ha dicho sobre Miguel Frigenti.

Durante el programa de hoy, Alexia Rivas ha respondido a las acusaciones "machistas" de Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado habría hablado de la colaboradora de manera despectiva, afirmando que saltó a la fama por "salir en bragas" con su amante.

En primer lugar, Alexia ha querido agradecer a sus compañeros por defenderla ante estas palabras "casposas": "Yo me gano mi puesto de trabajo cada día desde hace muchos años. Si lo dijera una persona como Joaquín Prat o Ana Rosa Quintana me pararía a pensarlo. Pero que lo diga Amador Mohedano me da igual", admitía.

Además, la colaboradora ha dicho que no va a darle golpes bajos para no ser "como él" y que no va a faltarle al respeto: "Decidme una sola vez en la que yo le he faltado al respeto a Amador Mohedano. Yo tengo una familia que puede sufrir al escuchar esto", afirmaba la de Ponferrada, admitiendo que lo único que les duele es que pueda afectar a sus padres. "Si lo único que tienes que decir de mi malo es eso, es que lo hago muy bien", respondía Alexia Rivas.

Tras sus palabras, Amador Mohedano ha vuelto hablar: "No pido perdón. No he dicho nada raro y no soy machista. ¿No le da vergüenza hacer llorar a mi sobrina por defender a su familia?. Ellos me han faltado al respeto muchas veces, son unos buitres", decía el hermano de Rocío Jurado. La tensión en plató ha seguido subiendo con un cruce de acusaciones: "Él no ha sido hiriente, ha respondido a una guerra de malentendidos".

"Tengo derecho a opinar"

"Tú has dado opiniones fuera de lugar y ya lo he hablado contigo", afirmaba Gloria Camila. Tras el enfrentamiento que vivió con Miguel Frigenti en el programa, la sobrina de Amador Mohedano y Alexia Rivas han hablado sobre este tema: "Se han sentado a hablar y yo tengo derecho a opinar. ¿Eres su abogada? Cuando opino lo hago con respeto", decía la colaboradora. María Eugenia le ha dicho que no lo hace y ha defendido a Amador: "Los programas le llaman para que hable porque ha tenido una familia muy importante".