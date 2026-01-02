Belén Rodríguez confiesa su mayor temor al entrar a 'GH Dúo': "Soy muy escrupulosa"

Hace apenas tres días, 'El tiempo justo' desvelaba el nombre de la colaboradora de televisión que será concursante oficial de 'GH Dúo', que comienza el próximo jueves 8 de enero en Telecinco. Se trata de Belén Rodríguez, quien, tras más de 20 años comentando los realities más exitosos de la cadena, se pondrá por primera vez en el papel de concursante. ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

En el plató, Belén Rodríguez concede su última entrevista antes de embarcarse en esta aventura que marcará el comienzo de un nuevo rumbo en su trayectoria profesional. La colaboradora nos cuenta cómo se encuentra antes de encerrarse en la casa de Tres Cantos y responde a todas las críticas de sus compañeros sobre su participación.

"Estoy cagada", le confesaba Belén Rodríguez a César Muñoz sobre su inminente participación en 'GH Dúo'. Y es que la colaboradora siempre se había mantenido firme en su decisión de no participar en ningún reality, sin embargo, a raíz del cáncer de garganta que le fue diagnosticado hace un año, la colaboradora siente que necesita "un paréntesis en su vida":

He pasado un año muy malo, mucho peor de lo que os podéis imaginar (...) Necesito en mi vida un paréntesis, de mis rutinas, de médicos, cuidados... Necesito dedicarme a otra cosa, ver a otra gente y compartir algo más no sea mi enfermedad", confesaba Belen Ro.

"Si me meto en esta aventura es con todas las consecuencias"

Asimismo, Belén Ro se defendía de las críticas que algunos de sus compañeros hicieron sobre su decisión de participar en 'GH Dúo'. Pues algunos colaboradores, como Marta López, piensan que el reality va a sobrepasar a Belén porque se le hará muy difícil pasar de juzgar a ser juzgada por los espectadores. Sin embargo, la colaboradora lo tiene claro: "Si me meto en esta aventura es con todas las consecuencias (..) He sido muy dura, durísima y sé que se va a vengar la gente por eso".

Belén Rodríguez, sobre su futura participación en 'GH Dúo': "Si me enamoro, haré edredoning"

A pesar de que Belén Rodríguez lleva más de 20 años en la pequeña pantalla, en 'GH Dúo' la audiencia podrá conocer a la Belén persona con todas sus virtudes y defectos. ¿Le da miedo esto? La colaboradora contesta y desvela de antemano qué opina de los concursantes confirmados hasta el momento:

"Con Canales me he matado en todos los platos. Salazar ha hecho cosas que no me han gustado cuando su hijas estaba en 'Gran Hermano'. Anita me cae muy bien como persona, pero creo que es muy incoherente con el tema de Montoya", aseguraba Belén. Además, la colaboradora hacía una sorprendente confesión que deja en shock a sus compañeros: "Si me enamoro, haré edredoning".