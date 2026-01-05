Baute, Fabiola Martínez, Ivonne Reyes, Boris o Aurelio Manzano hablan sobre la situación de su país

El traslado de Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York, un espectáculo televisado minuto a minuto

Compartir







El año 2026 ha empezado con una de las noticias más impactantes que van a marcar el futuro internacional de los próximos meses. Estados Unidos ha atacado Venezuela y ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores. Las reacciones de los famosos no han tardado en llegar, celebrando el principio de la caída del régimen de Maduro que gobernaba el país.

Distintos cantantes, actores, modelos y rostros conocidos venezolanos han expresado su opinión ante esta noticia. Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos Baute, que calificó los acontecimientos como un "regalo de navidad". La exmujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez ha contado a los medios cómo se ha sentido durante las horas siguientes a la detención y traslado de Maduro a Estados Unidos: "Nerviosa y asustada como muchos venezolanos por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Da esperanzas que el país se puede mejorar", explicaba.

No han sido los únicos. Ivonne Reyes o Virginia Troconis han mostrado su apoyo a sus compatriotas a través de las redes sociales, con mensajes de esperanza y alegría con referencias religiosas: "Venezuela, con Dios y con la Virgen", compartían. Ana Herminia, actual pareja de Ángel Cristo Jr, ha reconocido también estar muy nerviosa al conocer la situación que ha vivido el país en los últimos días: "Hasta que no lo vea, no lo creo", reconocía cauta.

"Tienen miedo y cautela"

Aurelio Manzano, periodista y venezolano, ha estado en directo en 'El tiempo justo' para compartir su opinión: "Es muy distinto los venezolanos que estamos fuera a los que están allí dentro", comenzaba. El periodista ha hablado de una posible "revolución" en el país y pide cautela: "Han quitado la cabeza de una serpiente para poner otra cabeza de la misma serpiente", afirmaba hablando de la sustitución de Nicolás Maduro por la que fuera su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

"Hasta que no haya una transición, ellos tienen mucho miedo y mucha cautela. No quieren hablar", explicaba. Aurelio Manzano ha contado que la gente no quiere dar su opinión porque viven en un "régimen" y pueden sufrir represalias: "La ley es la que ellos dictan, no la que debería ser".

Además, Aurelio Manzano ha admitido que llevaban mucho tiempo esperando esta noticia: "Desde el año 1999. Maduro lleva 12 años ya. Todo el mundo se preguntaba todos los años cuándo pasaría. ¿Habrá una solución?. Yo siempre he querido que haya una Venezuela en colores como yo la viví, no una Venezuela en blanco y negro", reconocía.