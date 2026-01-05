La colaboradora desvela cómo es su relación con Terelu Campos

Belén Rodríguez responde a las críticas de sus compañeros en 'El tiempo justo' por entrar a 'GH Dúo': "Necesito un paréntesis en mi vida"

Belén Rodríguez ha respondido a Terelu Campos en 'El tiempo justo' después de que la periodista estallara contra la próxima concursante de 'GH Dúo' en '¡De viernes!': "Yo me estoy enterando ahora. Estaba en 'Supervivientes'", afirmaba la hija de María Teresa al ver unas imágenes de Belén hablando de ella. En ese vídeo, la colaboradora se quejaba de que hay unas "Campos ricas y otras pobres".

"A mi no me gusta que se siga hablando de este tema, porque es uno de los temas que más dolo le han causado a Belén Rodríguez", decía Carmen Borrego, enfadándose incluso con su hermana. "Da la impresión que son nuevas declaraciones y esto pasó en el mes de mayo", respondía Belén Rodríguez.

Después de su reconciliación, Terelu y Belén Rodríguez hablaron en privado y solucionaron sus diferencias: "Yo contesto a Terelu después de meses intentando tapar esta historia. Terelu me obliga a dar explicaciones. No tengo la culpa de que ella suelte la bomba y se vaya a 'Supervivientes'", afirmaba Belén.

Los colaboradores han explicado que, a pesar de que la Campos dijese que no había visto esas imágenes, Terelu sí había visto los videos en los que Belén hablaba de ella al volver de Hondura: "No es creíble que cuando regreses de un concurso no te enteres de lo que han dicho de ti", contaba Antonio Rossi. "La que me pone a parir es ella y la que responde soy yo", afirmaba Belén Rodríguez.

El agradecimiento de Belén a Carmen Borrego

Después de hablar del tema, Belén Rodríguez ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a Carmen Borrego por defenderla en el programa: "Compañera de 'GH Dúo', nos vamos a ver las caras. Le agradezco su defensa, porque sabe muy bien lo que me duele y le agradezco que saque la cara por mi", reconocía.

Además, ha desvelado que actualmente no tiene mala relación con Terelu: "Quiero dejar claro que, a día de hoy, no tengo ningún problema ni pretendo tenerlo. Me extrañó su reacción. No somos mucho de mandarnos mensajes", admitía Belén Rodríguez.