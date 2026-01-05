Los colaboradores comentan la fotografía de la traición de Isa Pantoja a su madre

La reacción de Isa Pi a la felicitación navideña de Isabel Pantoja, según Alexia Rivas: "Me dijo una palabra que me quedé flipando"

Compartir







En el clan Pantoja, una fotografía puede convertirse en un auténtico terremoto emocional. Isa Pantoja ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras salir a la luz una instantánea en la que aparece posando junto a dos de las mayores enemigas de su madre, Isabel Pantoja. Una imagen que muchos ya califican como la foto de la traición en 'El tiempo justo'.

En la fotografía, Isa aparece junto a Loli 'La Quiosquera' y Maite Pulpón, dos mujeres que en su día fueron pilares fundamentales en la vida de la tonadillera y que hoy forman parte de su lista negra. Para Isabel Pantoja, esta unión simboliza una traición difícil de digerir.

Loli 'La Quiosquera' fue una de las personas que más apoyó a la cantante, incluso económicamente, llegando a prestarle una elevada cantidad de dinero que años después reclamó judicialmente, rompiendo definitivamente la relación. Por su parte, Maite Pulpón mantuvo más de 40 años de amistad con Isabel, compartiendo algunos de los momentos más importantes de su vida, hasta que decidió no romper lazos con Loli ni con Kiko Rivera, algo que la tonadillera nunca le perdonó.

El entorno de Isa P. habla

La fotografía, tomada en un entorno navideño y con apariencia casi familiar, ha sido interpretada por muchos como un mensaje directo a Isabel Pantoja. En el debate televisivo, algunos colaboradores aseguran que la imagen no es casual y que busca evidenciar la soledad actual de la cantante, recluida en su casa junto a su hermano Agustín.

Sin embargo, Alexia Rivas, que ha hablado directamente con el entorno cercano de Isa Pantoja, ha aportado una versión muy distinta. Según ha revelado, este encuentro “se produce cada año” durante las Navidades. Isa mantiene un cariño especial por estas mujeres y, tal y como le trasladan, no piensa romper esa relación por los conflictos que su madre tenga con ellas.

Además, Alexia aclara un detalle clave: Isa Pantoja no habría sido quien difundió la fotografía, por lo que no sería responsable de que la imagen haya llegado a los medios. Desde su entorno insisten en que se trata de una reunión habitual, sin una relación estrecha durante el resto del año, y que Isa tiene todo el derecho a mantener vínculos con personas importantes de su pasado.

Los colaboradores reaccionan a la fotografía: "Es de vergüenza"

Los colaboradores han reaccionado a la imagen en la que la hija de Isabel Pantoja se ha hecho una fotografía con algunas enemigas de la cantante. "Esto no se lo va a perdonar. Es un poco de vergüenza", decía sin dudar Marta López. Las reacciones de todos los colaboradores de 'El tiempo justo' han mostrado caras de sorpresa e incredulidad.