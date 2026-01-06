Carlos Otero 06 ENE 2026 - 10:00h.

El presentador de 'Agárrate al sillón' viajó a San Francisco y Tokio para reunirse con los reponsables mundiales de los emojis de whatsapp

Eugeni Alemany presentará en Telecinco ‘Agárrate al sillón’, concurso para la franja de tarde que la cadena estrenará este verano

Eugeni Alemany, presentador de 'Agárrate al Sillón' puede presumir de constancia y de lograr hace tiempo una hazaña histórica. El comunicador, que cuenta con una dilatada trayectoria de humor y televisión, es el responsable de que tengamos el emoji de la paella en el WhatsApp. Desarrollamos la proeza de la que todos disfrutamos ahora:

Una idea loca que nació de casualidad

Esta historia surge hace más de diez años, concretamente en el año 2014. Todo comenzó cuando una asociación de amigos de la gastronomía valenciana contactó con el cómico para que animase una entrega de premios.

Durante la preparación del evento al Eugeni se le encendió la luz: las hamburguesas, la pizza, el pollo asado o los platos de sushi tenían emoji pero la paella valenciana, no.

Cargado de buenas intenciones, determinación y mucho humor Eugeni se lanzó a por todas: quería que WhatsApp incluyese en su galería de dibujitos un emoji de la paella, un símbolo icónico de la gastronomía española y, particularmente, de la valenciana. Todo empezó con un vídeo en redes sociales dirigido a Tim Cook, CEO de Apple, acompañado de una petición en Change.org con el hashtag #PaellaEmoticon.

Con su característico sentido del humor y innata capacidad para conectar con el público, Alemany argumentaba en su campaña no era justo que la gamba rebozada tuviera su emoji, mientras que la paella, un plato internacionalmente reconocido, no lo tuviera. La campaña resaltaba que la paella no es solo comida, sino una representación cultural, un "plato coral" que une a las personas alrededor de la mesa.

Viajó a San Francisco y a Japón para lograr su objetivo

Meses más tarde, Alemany dio un nuevo paso para conseguir su objetivo: con el apoyo de una conocida marca de arroces viajó hasta San Francisco y Tokio para reunirse con los mandamases del Consorcio Unicode, la organización que regula los emojis a nivel mundial. Los viajes dieron sus frutos porque tras escuchar a Eugeni la organización le trasladó los requisitos que necesitaba para aprobar el emoji: que la paella fuera un elemento reconocible globalmente y que hubiera un clamor popular que lo demandara.

El primer condicionante era fácil: la capacidad de identificación del emblemático plato de arroz resulta innegable. Solo faltaba entonces que el pueblo demandase en tropel el emoji. Para ello, Alemany intensificó en sus redes sociales el hastag #PaellaEmoji. La iniciativa contó con el apoyo de figuras como el chef José Andrés y logró ser trending topic internacional en varias ocasiones.

En mayo de 2016, menos de dos años después de que la idea germinase en la privilegiada mente creativa del presentador, Unicode aprobó oficialmente el emoji de la paella y noviembre ya estaba en los teléfonos de todo el mundo. Ésta fue la primera vez que una demanda social logró la inclusión de un emoji, un logro que Alemany destacó como una forma de posicionar la cultura valenciana en un lenguaje universal.

Un gran embajador de la cultura valenciana

Natural de la localidad de Sueca, Alemany además de presentador y showman, es periodista y filólogo. Uno de sus proyectos más emblemáticos en este ámbito fue el programa Trau la llengua en la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana, que exploraba la riqueza lingüística del idioma autóctono.

Además, ha participado en ponencias sobre sociolingüística, donde ha abordado temas relacionados con la situación del valenciano en la sociedad actual, mostrando su compromiso académico y social con la lengua. Su formación como filólogo le permite combinar rigor con un estilo accesible, haciendo que la defensa del valenciano sea atractiva para públicos diversos.