El presentador se ha quedado impactado tras escuchar las palabras del concursante: "Lo primero son los hijos..."

El curioso motivo que frena a Eugeni Alemany para cumplir su deseo de viajar a Mongolia

Compartir







Eugeni Alemany ha presentado como cada día una entrega más de 'Agárrate al sillón', un programa en donde los concursantes lo dan todo para llegar al duelo final ante Justo de Castro y derrotarle de una vez. Pero no es fácil: el zamorano ya acumula más de 50 victorias.

Dejando a un lado las preguntas y el concurso en sí, en 'Agárrate al sillón' presenciamos más de una vez confesiones de todo tipo, bien por parte del presentador o bien también por parte de los concursantes. Pues bien, una de las confesiones que hemos visto en la última entrega del concurso de Telecinco ha dejado cuanto menos impactado a Eugeni Alemany.

Ha sido el propio Alemany quien se ha dirigido al concursante, llamado Óscar, para contarle algo que le 'habían chivado' por ahí sobre lo que quiere hacer si se hace con el cotizado sillón: "Quieres hacer reformas en casa". El concursante ha asentido, asegurando que quiere hacer una reforma en un dúplex que tiene con su antigua pareja, concretamente su exmujer: "Nos hemos separado y nos vamos a ir a vivir uno arriba y otro abajo".

Así ha reaccionado Eugeni Alemany

La reacción de Eugeni Alemany no se ha hecho esperar: "No me digas, ¿En serio? Pero qué modernos y qué sensato. Lo hacéis para poder estar con el crío. Ma parece muy racional y muy cabal. ¡Lo importante son los hijos!". Tras las palabras del presentador, este ha continuado con su ronda de preguntas pertinente.