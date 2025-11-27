Un concursante resuelve la duda de Eugeni Alemany sobre reciclaje: “¿El vasito del yogur?”

Un concursante especialista en medio ambiente explica al presentador cómo tenemos que reciclar el envase del yogur

Aprovechando la participación de David, un concursante dedicado a la conservación del medio ambiente, Eugeni Alemany ha querido resolver una duda que le inquietaba sobre el momento reciclaje: “¿El envase del yogur?”.

David, uno de los oponentes del programa que han luchado por arrebatarle el sillón al campeón Justo de Castro, nos ha contado que se dedica al cuidado del medio ambiente y a convencer a la gente para que recicle y cuide el planeta. El presentador de ‘Agárrate al sillón’ ha aprovechado su presencia en el programa para resolver una duda sobre reciclaje que le inquietaba: “El yogur, el vasito del yogur, ¿Va al amarillo? No es envase”.

El concursante le ha explicado que el vasito del yogur es un envase de plástico y como tal, tiene que ir al contenedor amarillo para ser reciclado: “Se hacen trocitos muy pequeños y con ellos hacen por ejemplo tus zapatillas”. Eugeni Alemany se ha alegrado de saberlo y ha bromeado con el concursante sobre qué haría con Justo de Castro, el campeón que lleva 34 programas imbatible en ‘Agárrate al sillón’. “Se tenía que reciclar y que entrara otro”, ha asegurado con mucho humor el oponente.